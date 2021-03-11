Государственное бюро расследований начало расследование уголовных производств в отношении Виктора Медведчука и Тараса Козака. Расследование происходит по факту возможного нарушения законов и обычаев войны.

Такую информацию обнародовал журналист Валерий Калныш со ссылкой на ответ Генпрокуратуры. Известно, что максимальное наказание статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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Расследование в отношении Медведчука и Козака

Согласно документу, уголовное производство открыл Офис генпрокурора с частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны.

Господин Данилюк в разговоре со мной факт ответа и его содержания подтвердил. Что интересно, в ЕРДР данные были внесены еще 1 марта. Санкции против него были введены 20 февраля указом президента Украины,

– сообщил Калныш.

Санкции против Медведчука и Козака

2 февраля СНБО ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу.

19 февраля СНБО наложил санкции на самого Медведчука, а также его жену Оксану Марченко. Сейчас СБУ ведет уголовное производство по финансированию терроризма.

Интересно, что после этого секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил новыми санкциями нечестным политикам с миллиардными состояниями. Он подчеркнул, что власть вернет украинскому народу все, что у него украли с 1991 года.