В Государственном бюро расследований сообщили, что завершат следствие по делу об авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом в конце апреля 2021 года. Следователи говорят, что дело находится под постоянным контролем президента Владимира Зеленского.

О том, как проходит расследование, рассказал исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев. Докладывал Сухачев 3 марта с трибуны Верховной Рады.

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Двое подозреваемых – под стражей

Сейчас обвинения по делу предъявлены трем лицам.

Следствию удалось максимально быстро установить причины катастрофы и получить неопровержимые доказательства, по результатам которых трем лицам сообщено о подозрении. Двое из них до сих пор содержатся под стражей по решению суда,

– рассказал глава ГБР.

После авиакатастрофы, унесшей 26 жизней, инициировали аудиторскую проверку по изготовлению и эксплуатации самолетов, произведенных предприятием "Антонов" в 1991 году.

Главное о катастрофе Ан-26 под Чугуевом:

Ан-26 с 27 людьми на борту разбился на Харьковщине 25 сентября 2020 года.

Погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Выжил только один курсант.

По результатам расследования специальной правительственной комиссии, к трагедии привела недостаточная подготовка экипажа и нарушение правил полета.



Главное о падении Ан-26 / инфографика 24 канала