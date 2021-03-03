В ГБР сообщили, когда завершат следствие по авиакатастрофе под Чугуевом
В Государственном бюро расследований сообщили, что завершат следствие по делу об авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом в конце апреля 2021 года. Следователи говорят, что дело находится под постоянным контролем президента Владимира Зеленского.
Источник:24 канал
О том, как проходит расследование, рассказал исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев. Докладывал Сухачев 3 марта с трибуны Верховной Рады.
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Двое подозреваемых – под стражей
Сейчас обвинения по делу предъявлены трем лицам.
Следствию удалось максимально быстро установить причины катастрофы и получить неопровержимые доказательства, по результатам которых трем лицам сообщено о подозрении. Двое из них до сих пор содержатся под стражей по решению суда,
– рассказал глава ГБР.
После авиакатастрофы, унесшей 26 жизней, инициировали аудиторскую проверку по изготовлению и эксплуатации самолетов, произведенных предприятием "Антонов" в 1991 году.
Главное о катастрофе Ан-26 под Чугуевом:
- Ан-26 с 27 людьми на борту разбился на Харьковщине 25 сентября 2020 года.
- Погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Выжил только один курсант.
- По результатам расследования специальной правительственной комиссии, к трагедии привела недостаточная подготовка экипажа и нарушение правил полета.
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