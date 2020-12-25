Государственное бюро расследований разоблачило крупную контрабанду брендовых товаров, которые ввезли в Украину под видом искусственных елок. Стоимость товара составляет 40 миллионов гривен.

В частности контрабандисты пытались незаконно провести мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, брендовую одежду и часы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Что известно об обстоятельствах дела

1 декабря 2020 года работники Волынской таможни ГТС способствовали беспрепятственному ввозу на территорию Украины большого объема груза под видом искусственных новогодних елок.

2 декабря 2020 работники ГУ Нацполиции в Киеве остановили указанный грузовик и обнаружили указанные товары. После чего автомобиль находился на хранении в районном управлении Нацполиции в Киеве.

В контрабанде замешаны правоохранители и таможенники

В ходе досудебного расследования по данным фактам следователи ГБР провели обыски на МП "Ягодин" Волынской таможни ГТС, по результатам которого изъяты вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

Указанный грузовой автомобиль с указанными товаром изъят и арестован в рамках уголовного производства. По предварительным подсчетам следователей в нем было более 1500 ящиков.

Сейчас следователи документируют неправомерные действия работников таможни ГТС Украины и должностных лиц других правоохранительных органов, которые способствовали незаконному ввозу товаров в Украину.