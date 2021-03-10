Сотрудники ГБР 10 марта сообщили о подозрении 5 фигурантам уголовного дела о выдаче незаконных разрешений на владение оружием. По данным следствия, полицейские руководители за деньги торговали разрешительными документами.

Как утверждают правоохранители, злоумышленники только в течение одного месяца выписывали более 200 разрешений на покупку огнестрельного оружия людям, которым по закону владеть им нельзя.

Смотрите также Сильно поссорились: очевидцы рассказали подробности взрыва в многоэтажке Бердянска

Группировку, по данным следствия, создал один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины.

Что известно о деятельности полицейских, торговавших разрешениями на оружие

В группировку входили сотрудники полиции на Киевщине, Харьковщине и Донетчине, а также владельцы магазинов по продаже оружия.

За 5 – 10 тысяч гривен с "клиента" злоумышленники выписывали гражданам разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия, а также продлевали сроки действия документов.

Детективы ГБР установили, что члены группировки продали более 800 разрешений на покупку охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного и травматического оружия.

Сейчас следователи проверяют законность выдачи документов еще владельцам более 2000 единиц оружия, которым выписали разрешения подозреваемые.

Более 50 обысков

У членов группировки, которые являются фигурантами уголовного дела, изъяли разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений.

Прокуроры и детективы сообщили о подозрении:

одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины;

одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области;

работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области;

основателю и директору оружейного магазина в Киевской области.

Им инкриминируют получение взяток. Если вину фигурантов признает суд, мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, конфискация имущества.

Меры предосторожности всем участникам группировки пока еще не избирали.

Смотрите фото с обысков у полицейских, которые продавали разрешения на оружие / Фото пресс-службы ГБР: