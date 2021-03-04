В Государственном бюро расследований пытаются получить дополнительные видео кнопкодавства на голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки. Нардепа от "Голоса" Инну Совсун уже допросили в ГБР.

Совсун рассказала обо всех собранных доказательствах.

Кстати Собрали подписи: нардепы обратятся в КСУ из-за назначения Шкарлета

Что известно о допросе

Следователь ГБР работает над тем, чтобы получить дополнительные видео голосования, в частности от Управления госохраны.

По словам Совсун, видео пока нет, однако нардепы подали обращение в офис Генпрокурора о том, что УГО нарушило закон, не предоставив видео на запрос. По данному факту уже открыли уголовное дело.

Почему это важно

Шкарлета назначили голосованием в Раде 17 декабря 2020 года. Его поддержали 226 нардепов. Именно столько голосов нужно для назначения.

Поэтому даже нарушение в 1 голос является решающим, чтобы признать назначение нелегитимным.

В "Голосе" отмечают, что народного депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса не было в зале, однако его карточка проголосовала "за".

Совсун предположила, что было 6 – 8 депутатов, которые якобы голосовали, но на самом деле они отсутствовали.

Кстати, перед тем ГБР вызвало 4 нардепов от "Голоса" на допрос в качестве свидетелей о вероятном кнопкодавстве. Депутаты обратятся в Конституционный Суд из-за назначения Шкарлета.

Обратите внимание! Шкарлет принимал присягу под крики нардепов "Ганьба". Все из-за плагиата в его научных трудах и причастности к "Партии регионов".