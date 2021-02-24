ГБР пришло с обысками в Государственную архитектурно-строительную инспекцию: фото
Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к руководству Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Проверяют факты злоупотребления служебным положением при выдаче разрешительных документов.
Источник:ГБР
ГБР осуществляется досудебное расследование уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением работниками ГАСИ.
Читайте также Задержали с поличным: полицейскую поймали на взятке в 5,5 тысяч долларов
Обыски в ГАСИ: что известно
С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, ГБР 24 февраля проведен ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.
Досудебное расследование ведут по факту злоупотребления служебным положением при выдаче разрешительных документов на строительство.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления ГБР по оперативному сопровождению Главного оперативного управления ГБР.
ГБР пришло с обысками в ГАСИ / Фото ГБР
Руководство ГАСИ подозревают в злоупотреблении служебным положением / Фото ГБР
Поделиться новостью