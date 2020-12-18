Работники Государственного бюро расследований 17 декабря объявили о подозрении генеральному директору одной из торговых бирж. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями.

По данным следствия, мужчина якобы незаконно допустил фирму к участию в торгах по продаже активов неплатежеспособных банков без внесения гарантийного взноса. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Для участия в аукционе и приобретении имущества финансовых учреждений, в администрацию которых ввели должностных лиц ФГВФЛ, представители компании должны были уплатить 24 миллиона.

Торги со сбиванием цен

Правоохранители утверждают, что участники торгов вступили в сговор. Так, представители фирмы, незаконно участвовавшей в торгах, стали победителем торгов. Они предложили за активы 304 миллиона гривен.

Впрочем, на самом деле покупать имущество они, судя по всему, не собирались. От приобретения лотов победители отказались, а право на покупку перешло другим участникам аукциона, которые предложили лишь 150,5 миллиона гривен.

Многомиллионные убытки

Следователи определили, что неплатежеспособные банки, чье имущество продавали на аукционах, недополучили 24 миллиона гривен убытков.

Правоохранители провели 7 обысков, во время которых нашли доказательства причастности директора биржи к правонарушению.

Вскоре подозреваемому будут избирать меру пресечения. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 68 до 102 тысяч гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или от 3 до 6 лет лишения свободы.

Смотрите фото с обысков у гендиректора биржи / Фото пресс-службы ГБР