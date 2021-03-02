Следователи ГБР ожидают международную помощь в расследовании дел Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований при рассмотрении ряда дел касательно пятого президента Петра Порошенко ожидают выполнения международно-правовых поручений. В частности, соответствующие запросы направили через Офис генпрокурора.
Источник:Укринформ
Исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев рассказал, что сейчас в уголовных процессах касательно Порошенко выполняют международные запросы. Он отметил, что их направили в установленный законом способ.
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Сухачев заявил, что представители Государственного бюро расследований интересуются выполнением международных запросов раз в месяц.
В частности, это происходит в Департаменте международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора.
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Дела касательно Порошенко: коротко
- Государственное бюро расследований рассматривает несколько десятков уголовных дел касательно пятого президента Петра Порошенко.
- Значительное количество из них нарушили во исполнение решения судов по обращению Андрея Портнова, который является экс-заместителем руководителя Администрации Президента Виктора Януковича.
- В частности, ГБР расследовало такие дела касательно Порошенко: вероятные записи разговоров с Джозефом Байденом, дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив, незаконное задержание Михаила Саакашвили, уклонение от уплаты налогов, возможна госизмена из-за минских соглашений и ряд других.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что уголовные производства касательно Порошенко не являются политическим преследованием.
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