Следователи Государственного бюро расследований при рассмотрении ряда дел касательно пятого президента Петра Порошенко ожидают выполнения международно-правовых поручений. В частности, соответствующие запросы направили через Офис генпрокурора.

Исполняющий обязанности руководителя ГБР Алексей Сухачев рассказал, что сейчас в уголовных процессах касательно Порошенко выполняют международные запросы. Он отметил, что их направили в установленный законом способ.

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Сухачев заявил, что представители Государственного бюро расследований интересуются выполнением международных запросов раз в месяц.

В частности, это происходит в Департаменте международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора.

Обратите внимание! Государственное бюро расследований выявило значительное количество активов экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Следователи отметили, что их общая стоимость составляет почти 1,5 миллиарда гривен. Подробнее об этом – читайте здесь.

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