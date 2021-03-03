В Государственном бюро расследований рассматривают несколько уголовных дел в отношении судей Конституционного Суда Украины. Вскоре должны предоставить результаты по этим производствами.

Об этом заявил исполняющий обязанности ГБР Алексей Сухачев во время заседания Верховной Рады. Он отметил, что сейчас ведется расследование.

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В ГБР проводится досудебное расследование в рамках отдельных уголовных производств в отношении судей Конституционного Суда Украины. На сегодня сообщено о подозрении лишь одному из них, продолжается ряд экспертиз,

– отметил Сухачев.

Представитель Бюро подчеркнул, что окончательное решение по этим делам примут только после проведения всех необходимых экспертиз.

1 марта 2021 года в ГБР открыли еще одно уголовное дело голову КСУ Александра Тупицкого. На следующий день НАПК направило 2 обвинительных протокола против него.

Что известно о деле против Тупицкого

В декабря 2020 года Олксандра Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении ему прислали по почте. Председателя КСУ подозревают в подкупе свидетеля, а также "фабрикации" дела из-за искривления показаний свидетеля.

В конце февраля 2020 года президент Укарини отстранил Тупицкого с должности главы КСУ до 28 марта.

Но Тупицкий игнорирует указ главы государства, поэтому продолжает исполнять свои служебные обязанности дистанционно и получать зарплату. За январь 2021 года он заработал 320 тысяч гривен.

Что следует знать о Тупицком / Инфографика​ 24 каналу