Уголовные дела против судей КСУ: в ГБР анонсировали результаты
В Государственном бюро расследований рассматривают несколько уголовных дел в отношении судей Конституционного Суда Украины. Вскоре должны предоставить результаты по этим производствами.
Источник:24 канал
Об этом заявил исполняющий обязанности ГБР Алексей Сухачев во время заседания Верховной Рады. Он отметил, что сейчас ведется расследование.
К теме Следователи ГБР ожидают международную помощь в расследовании дел Порошенко
В ГБР проводится досудебное расследование в рамках отдельных уголовных производств в отношении судей Конституционного Суда Украины. На сегодня сообщено о подозрении лишь одному из них, продолжается ряд экспертиз,
– отметил Сухачев.
Представитель Бюро подчеркнул, что окончательное решение по этим делам примут только после проведения всех необходимых экспертиз.
1 марта 2021 года в ГБР открыли еще одно уголовное дело голову КСУ Александра Тупицкого. На следующий день НАПК направило 2 обвинительных протокола против него.
Что известно о деле против Тупицкого
- В декабря 2020 года Олксандра Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении ему прислали по почте. Председателя КСУ подозревают в подкупе свидетеля, а также "фабрикации" дела из-за искривления показаний свидетеля.
- В конце февраля 2020 года президент Укарини отстранил Тупицкого с должности главы КСУ до 28 марта.
- Но Тупицкий игнорирует указ главы государства, поэтому продолжает исполнять свои служебные обязанности дистанционно и получать зарплату. За январь 2021 года он заработал 320 тысяч гривен.
Что следует знать о Тупицком / Инфографика 24 каналу
Поделиться новостью