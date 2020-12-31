В Государственном бюро расследований пообещали ежемесячно отчитываться по "делам Майдана". Первый отчет уже опубликовали.

Так в ГБР хотят информировать общество о реальном положении вещей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Согласно отчету, сегодня бюро расследует 74 уголовных дела, которые связаны с преступлениями на Майдане.

Делают это целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах, ГБР начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана",

– говорится в сообщении.

Завершенные расследования

При этом уже завершили расследование:

в отношении подозреваемого в пытках и убийстве журналиста Василия Сергиенко;

относительно 5 работников МВД;

прокурора по делу "Черкасского Евромайдана".

Также завершили расследование против 2 причастных к похищению, пыткам Игоря Луценко и Юрия Вербицкого (последнего – убили).