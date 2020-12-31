ГБР обещает отчитываться по "делам Майдана" ежемесячно: уже есть первый документ
В Государственном бюро расследований пообещали ежемесячно отчитываться по "делам Майдана". Первый отчет уже опубликовали.
Так в ГБР хотят информировать общество о реальном положении вещей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Согласно отчету, сегодня бюро расследует 74 уголовных дела, которые связаны с преступлениями на Майдане.
Делают это целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах, ГБР начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана",
– говорится в сообщении.
Завершенные расследования
При этом уже завершили расследование:
- в отношении подозреваемого в пытках и убийстве журналиста Василия Сергиенко;
- относительно 5 работников МВД;
- прокурора по делу "Черкасского Евромайдана".
Также завершили расследование против 2 причастных к похищению, пыткам Игоря Луценко и Юрия Вербицкого (последнего – убили).
Что известно о похищении Юрия Вербицкого и Игоря Луценко?
Активистов похитили из помещения Октябрьской больницы 21 января 2014 года. Мужчин пытали. Игоря Луценко впоследствии отпустили, а тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии полиции, он умер от переохлаждения. Однако, по данным следствия, к преступлению причастны 13 человек.
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