ГБР выявило большое количество активов бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Следователи отметили, что совокупная стоимость активов составляет почти 1,5 миллиарда гривен.

В ведомстве заявили, что большое количество активов получили преступным путем. В феврале 2021 года на это имущество наложили арест.

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Среди этих активов:

3 квартиры,

4 жилых дома,

6 машиномест (паркингов),

24 земельных участка,

А их совокупная стоимость превышает 1,4 миллиарда гривен. Все это имущество передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В феврале 2021 года следователем судья удовлетворил эти ходатайства и предоставил возможность государству управлять и получать доход от имущества, добытого преступным путем,

– добавили в ГБР.

Кто такой Виталий Захарченко

Это бывший министр внутренних дел времен президентства Виктора Януковича. Именно Захарченко в разгар Революции Достоинства отдал приказ о применении огнестрельного оружия против мирных активистов.

В ответ на это уже на следующий день украинский парламент отправил Захарченко в отставку. Он бежал в Россию и до сих пор там скрывается.

В 2015 году Захарченко, находясь в оккупированном Севастополе, заявил, что является гражданином России. Летом 2019 года суд принял решение о мере пресечения для Захарченко в виде содержания под стражей. Сделали это заочно.

Добавим, что Совет нацбезопасности и обороны 26 февраля наложил санкции на 10 человек, которых обвиняют в предательстве Украины. Среди них оказался и Виталий Захарченко.