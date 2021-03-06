Газу не буде: "Донецькоблгаз" відмовився відновити постачання на теплові об'єкти
Компанія "Донецькоблгаз" відповіла "Нафтогазу". Мовиться про заклик відновити постачання газу на об'єкти "Донецьктеплокомуненерго".
Источник:"Донецькоблгаз"
Компанія відмовилася постачати газ, зокрема поки не розв'язане питання щодо заборгованості. Про це повідомили у заяві "Донецькоблгазу".
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Відповідь "Нафтогазу"
В оголошенні відзначили, що компанія зобов'язано дотримується вимог чинного українського законодавства.
(Компанія дотримується – 24 канал) зокрема порядку обмеження розподілу природного газу у випадку відсутності у підприємства ТКЕ чинного постачальника природного газу,
– мовиться у повідомленні.
Також в "Донецькоблгазі" закликали "Нафтогаз" та "Донецьктеплокомуненерго" врегулювати ситуацію з заборгованістю. "Закликаємо не ставити під загрозу життя та здоров'я мешканців Донецької області", – додали в заяві.
Чому Донеччина залишилась без тепла
- З 6 березня Донецька область залишилась без тепла через заборгованість "Донецьктеплокомуненерго". Тому "Нафтогаз" припинив постачати природний газ.
- "Нафтогаз" закликав місцеву владу втрутитись в ситуацію навколо постачання газу комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго".
- Також у компанії заявили, що не надсилали заявок про вимкнення постачання газу ПАТ "Донецькоблгаз"
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