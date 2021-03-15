Политики или связанные с ними олигархи в ручном режиме контролируют украинские недра и прибегают к различным манипуляциям, чтобы скрыть это. Похищать газовые месторождения начали еще во времена беглого президента Виктора Януковича.

Потом их не вернули в государственную собственность. Об этом в эфире сообщил журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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Месторождения вывели из госсобственности при Януковиче

По его словам, на самом деле в Украине очень много газа. Поэтому хотелось бы, чтобы были решительные шаги по возвращению месторождений, прежде всего газовых.

Большую часть месторождений фактически вывели из государственной собственности во времена Януковича. При Петре Порошенко их не вернули в госсобственность. Они оказались в руках его окружения и близких людей к министру внутренних дел Арсену Авакову,

– рассказал Гнап.

Он отметил, что у Авакова и его партнера Игоря Котвицкого огромный газовый бизнес. Часть газовых месторождений оказалась в руках бывших народных депутатов и связанных с ними политиков из партии "Свобода".

Гнап: возвращение месторождений – политическое землетрясение

"Это будет не просто большим возвратом крупных активов, украденных у украинского народа, а еще и политическим землетрясением", – сказал журналист.

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Как окружение Азарова начало контролировать месторождения

В свое время Николай Злочевский, как отметил расследователь, вывел из государственной собственности часть газовых месторождений, пользуясь своим статусом министра экологии и природных ресурсов.

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Вскоре часть месторождений перешла различным компаниям, которые связаны с окружением пятого президента Украины Петра Порошенко.

Решением СНБО активы не вернуть

"Одним решением Совета нацбезопасности и обороны Украины нельзя вернуть украденные газовые месторождения в собственность государства", – сказал Гнап. Он добавил, что для этого нужно провести настоящую судебную реформу, чтобы суды однозначно вынесли решение о возврате активов.