Газета The Times перепутала Украину с Беларусью
Британская газета The Times обозначила Украину и Беларусь как Беларусь. Ошибки допустили при печати карты коронавирусной статистики
Источник:The Times
Номер с ошибкой вышел 23 марта. Газета доступна и в электронном варианте, благодаря чему скриншоты с "белорусской" Украиной быстро разлетелись по сети.
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Ошибка в газете The Times
В разделе, посвященном новостям о коронавирусе, опубликовали карту Европы в различных цветах. На ней обозначили страны в зависимости от темпов роста заболеваемости COVID-19.
Опечатка касается Украины и Беларуси. Вся площадь Украины обозначена красным и подписана как Беларусь. Так же Беларусью подписана и собственно территория Беларуси, однако желтым цветом.
Карта The Times с ошибкой / Скриншот Владимира Корнилова
Инцидент с The New York Times без Крыма
- Другое издание The New York Times в США в одном из материалов, посвященном Украине, опубликовало карту с окрашенным в тот же цвет, что и Россия, Крымом.
- После призыва со стороны посольства Украины в США издание The New York Times сменило карту.
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