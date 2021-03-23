Британская газета The Times обозначила Украину и Беларусь как Беларусь. Ошибки допустили при печати карты коронавирусной статистики

Номер с ошибкой вышел 23 марта. Газета доступна и в электронном варианте, благодаря чему скриншоты с "белорусской" Украиной быстро разлетелись по сети.

Смотрите еще Лавров надел маску с нецензурщиной и засветился в тиктоке: видео инцидента

Ошибка в газете The Times

В разделе, посвященном новостям о коронавирусе, опубликовали карту Европы в различных цветах. На ней обозначили страны в зависимости от темпов роста заболеваемости COVID-19.

Опечатка касается Украины и Беларуси. Вся площадь Украины обозначена красным и подписана как Беларусь. Так же Беларусью подписана и собственно территория Беларуси, однако желтым цветом.



Карта The Times с ошибкой / Скриншот Владимира Корнилова

Инцидент с The New York Times без Крыма