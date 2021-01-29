Оксана Гайсинська, вдова мера Харкова Геннадія Кернеса, вирішила закрити готель "Національ". Після смерті харківського міського голови він перейшов їй у спадок. Готель "Національ" розташовується в Харкові на проспекті Науки.

Джерело: "Об’єктив"

Гайсинська не лише вирішила закрити бізнес, а і продати будівлю. Про це повідомило інформоване джерело видання.

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Гайсинська закриває готель Кенеса "Національ": що відомо

Представники готелю під час спілкування з журналістами підтвердили, що він з 29 січня припинив роботу. Але причину закриття готелю не сказали.

Водночас на сайті "Національ" вже неможливо забронювати номери не лише на найближчі дні, а і на усі майбутні місяці.



В "Націоналі" вже неможливо забронювати номери / Скриншот 24 каналу

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Головне про смерть Геннадія Кернеса

У вересні 2020 року у політика виявили коронавірус. Через це його перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".

Тривалий час інформації про стан здоров'я мера Харкова не було. ЗМІ навіть припускали, що Кернес вже помер.

11 грудня стало відомим, що чиновнику стало значно гірше. Через відмову 2 нирок його перевели на повний діаліз.

Вже 17 грудня 2020 Кернес помер у "Шаріте", але перед цим переміг на виборах та вступив на посаду без присяги.

Борт із тілом мера прибув у Харків ввечері 22 грудня. А наступного дня в його рідному місті Кернеса провели в останню путь.

Поки він офіційно все ще залишається мером Харкова, адже повторні вибори не можуть призначити.

З біографією Геннадія Кернеса можете ознайомитися за цим посиланням.