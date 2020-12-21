На Гавайях вечером 20 декабря началось извержение вулкана Килауэа, который является одним из крупнейших и самых активных на островах. Поэтому уже объявили красный уровень угрозы.

Извержение вызвало землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает АВС, ссылаясь на данные сейсмологов.

Читайте также На Сицилии произошло извержение самого высокого вулкана Европы Этна: впечатляющие кадры

Гавайская обсерватория вулканов USGS (HVO) обнаружила свечение в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа,

– говорится в сообщении.

По информации сейсмологов, "ситуация развивается быстро".

Пепел от извержения, вероятно, упадет на общины Пагал, Вуд-Вэлли, Наалегу и Оушен-Вью. Поэтому жителей призывают избегать чрезмерного воздействия пепла, который раздражает глаза и дыхательные пути.

Смотрите видео извержения вулкана на Гавайях:

Заметим, на протяжении последних нескольких недель сейсмологи зафиксировали "деформацию грунта и превышен уровень землетрясений на вершине Килауэа.