Российские наемники продолжают игнорировать минские договоренности. В частности, войска оккупантов разместили тяжелое вооружение с нарушениями установленных линий отвода.

Источник: штаб ООС

Об очередных нарушениях боевиков в своем отчете за 30 января 2021 года сообщила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

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Беспилотник миссии на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области 28 января зафиксировал много запрещенного вооружения.

Какое вооружение боевиков обнаружили

3 единицы 122-миллиметровых гаубиц 2С1 "Гвоздика";

5 единиц 120-миллиметровых минометов;

14 единиц танков Т-72.

Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода,

– отмечают в ОБСЕ.

Кроме того, на этом полигоне также зафиксировали 10 беспилотников. А это классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности.

В штабе отмечают, что это нарушение оккупантов в очередной раз демонстрирует пренебрежительную позицию представителей вооруженных формирований России к нормам и правам международных договоренностей.

Обратите внимание! Боевики 30 января вблизи Марьинки ранили 2 военных Вооруженных сил Украины. Украинским защитникам оказали первую медицинскую помощь, их состояние – стабильное.