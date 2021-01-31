Гаубицы, минометы и танки за линиями отвода: в ОБСЕ отчитались о нарушении оккупантов
Российские наемники продолжают игнорировать минские договоренности. В частности, войска оккупантов разместили тяжелое вооружение с нарушениями установленных линий отвода.
Источник: штаб ООС
Об очередных нарушениях боевиков в своем отчете за 30 января 2021 года сообщила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
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Беспилотник миссии на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка Донецкой области 28 января зафиксировал много запрещенного вооружения.
Какое вооружение боевиков обнаружили
- 3 единицы 122-миллиметровых гаубиц 2С1 "Гвоздика";
- 5 единиц 120-миллиметровых минометов;
- 14 единиц танков Т-72.
Указанное вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода,
– отмечают в ОБСЕ.
Кроме того, на этом полигоне также зафиксировали 10 беспилотников. А это классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности.
В штабе отмечают, что это нарушение оккупантов в очередной раз демонстрирует пренебрежительную позицию представителей вооруженных формирований России к нормам и правам международных договоренностей.
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