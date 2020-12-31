Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе неоднократно заявляла, что надеется на обмен пленными до конца 2020 года. Однако это не произошло, так как все зависело от России, которая воспринимает пленных, как товар, которым можно торговать.

Россия использовала обмен пленными, как политический инструмент. Об этом представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил в эфире 24 канала.

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"Россия рассматривает и своих, и наших людей как товар – инструмент для политической торговли. Сейчас Россия не видит равноправного обмена", – сказал Гармаш.

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Он предположил, что для России может быть невыгодно отдавать украинских пленных, так как она не получает взамен политических уступок.

По словам Гармаша, все вопросы, в том числе и по обмену пленными, Россия привязала к политическим требованиям:

отмена постановления Верховной Рады относительно местных выборов;

утверждение предложенной ими дорожной карты.

Гармаш заверил, что дорожная карта – неприемлема для Украины.

Наш парламент не может выполнять Минские договоренности, потому что это не международный правовой акт,

– объяснил он.

Когда может состояться обмен

Гармаш сказал, что спрогнозировать, когда произойдет обмен, – трудно.

Мне трудно сказать, когда это произойдет. Это может произойти либо перед, либо после очередной нормандской встречи на уровне внешнеполитических советников,

– заявил Гармаш.

"Если получится продавить возможность саммита Нормандской четверки – тогда точно это случится. Однако в каком объеме – я не могу сказать. Трудно прогнозировать, что может стукнуть в голову Путину", – подытожил он.

Гармаш подчеркнул, что Украина не анонсировала обмен. Представители украинской стороны говорили, что только предлагают освободить людей к рождественским праздникам.