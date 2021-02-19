Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш может покинуть состав украинской делегации. Однако только при определенном условии. Об этом заявил сам Гармаш.

Однако Гармаш покинет делегацию, только если руководство не сделает шагов по вопросу нерегламентированного присутствия на переговорах так называемых "общественных экспертов" с оккупированных территорий.

К теме Оккупированная территория Донбасса больше, чем зафиксировано в минских договоренностях, – Гармаш

Что говорит Гармаш

В этом году в третьем заседании ТКГ участвуют так называемые "общественные эксперты" из ОРДЛО.

Гармаш заверил, что их не приглашал ни один из членов ТКГ. Он добавил, что если соглашаться с фактом присутствия этих людей, это может означать признание марионеток России из ОРДЛО отдельными делегациями.

Все просто: или я убеждаю руководство в правоте своих аргументов, и мы начинаем действенно реагировать на нарушения формата переговоров и режима конфиденциальности ... Или нужно искать ответы на вопрос: что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону? То есть, – не пора ли на выход?

– заявил Гармаш.

Гармаш отметил, что необходимо требовать соблюдения трехстороннего формата ТКГ, согласно минским соглашениям.

Как должна реагировать Украина

Гармаш предлагает игнорировать на ТКГ всех, кроме официальных представителей России и ОБСЕ.

Он отметил, что можно проводить консультации с ОРДЛО только в рабочих группах ТКГ.

Обратите внимание! Гармаш представляет оккупированный Донецк в заседаниях политической подгруппы в ТКГ с июня 2020 года.