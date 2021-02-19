Гармаш может покинуть состав украинской делегации в ТКГ
Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш может покинуть состав украинской делегации. Однако только при определенном условии. Об этом заявил сам Гармаш.
Источник:"Остров"
Однако Гармаш покинет делегацию, только если руководство не сделает шагов по вопросу нерегламентированного присутствия на переговорах так называемых "общественных экспертов" с оккупированных территорий.
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Что говорит Гармаш
В этом году в третьем заседании ТКГ участвуют так называемые "общественные эксперты" из ОРДЛО.
Гармаш заверил, что их не приглашал ни один из членов ТКГ. Он добавил, что если соглашаться с фактом присутствия этих людей, это может означать признание марионеток России из ОРДЛО отдельными делегациями.
Все просто: или я убеждаю руководство в правоте своих аргументов, и мы начинаем действенно реагировать на нарушения формата переговоров и режима конфиденциальности ... Или нужно искать ответы на вопрос: что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону? То есть, – не пора ли на выход?
– заявил Гармаш.
Гармаш отметил, что необходимо требовать соблюдения трехстороннего формата ТКГ, согласно минским соглашениям.
Как должна реагировать Украина
- Гармаш предлагает игнорировать на ТКГ всех, кроме официальных представителей России и ОБСЕ.
- Он отметил, что можно проводить консультации с ОРДЛО только в рабочих группах ТКГ.
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