По мнению Сергея Гармаша, президент США Джо Байден не присоединится к заседаниям "нормандской четверки". Дело в том, что об этом пока вообще не говорят.

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш убежден, что это уже фантастическая идея.

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Что говорит Гармаш

Для присоединения новых сторон требуется согласие всех участников нормандского формата.

О том, что Америка войдет в нормандский формат и Байден сядет за стол переговоров, вообще не идет речь,

– отметил Гармаш.

Правда, политик допустил присоединение американского внешнеполитического советника президента США или официального наблюдателя. По словам Гармаша, под давлением западных партнеров Россия может пойти на такой шаг.

Обратите внимание! Нормандский формат создали в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. В "нормандской четверке" участвуют 4 страны: Украина, Франция, Германия и Россия.

Что говорили о возможном присоединении Байдена ранее