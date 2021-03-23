Гармаш исключил вероятность присоединения Байдена к нормандскому формату
По мнению Сергея Гармаша, президент США Джо Байден не присоединится к заседаниям "нормандской четверки". Дело в том, что об этом пока вообще не говорят.
Источник:Радио НВ
Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш убежден, что это уже фантастическая идея.
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Что говорит Гармаш
Для присоединения новых сторон требуется согласие всех участников нормандского формата.
О том, что Америка войдет в нормандский формат и Байден сядет за стол переговоров, вообще не идет речь,
– отметил Гармаш.
Правда, политик допустил присоединение американского внешнеполитического советника президента США или официального наблюдателя. По словам Гармаша, под давлением западных партнеров Россия может пойти на такой шаг.
Что говорили о возможном присоединении Байдена ранее
- Президент Владимир Зеленский в декабре 2020 года выступил за присоединение Байдена к нормандскому формату. По словам главы Украины, участие США усилило бы переговоры.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак также отметил, что присоединение США положительно повлияет на решение ситуации с Донбассом.
- Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтверждал, что о присоединении Штатов пока не говорится.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что США необходимы в нормандском формате, ведь именно это заставит Россию идти на уступки.
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