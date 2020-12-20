Международный уголовный суд в Гааге начал расследование в отношении военных преступлений. В частности, речь идет и об агрессии России на территории Украины. Однако удастся ли признать виновных преступниками и когда это произойдет – читайте дальше.

Россию будут судить за многие совершенные деяния. Подробнее – в материале 24 канала.

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Речь идет о нескольких видах военных преступлений, совершенных во время агрессии России в Украине:

преднамеренные нападения на граждан и гражданские объекты;

умышленные убийства;

пытки;

жестокое обращение с гражданами;

изнасилования;

посягательство на человеческое достоинство.

Кто понесет ответственность

При рассмотрении таких дел в МУС акцент делают на тех, кто отдавал приказы, а не на простых солдат. Поэтому российские военнослужащие, которые руководили сепаратистами, вполне вероятно окажутся на скамье подсудимых в Гааге.

Лица, совершившие военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса будут установлены, задержаны и подвергнуты беспристрастному международному суду,

– заверил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Конечно, Кремль будет сопротивляться этому производству, ведь отвечать тогда придется всему российскому военному руководству.

Россия еще в 2016 году отозвала свою подпись под Римским статутом, чтобы избежать ответственности. А еще ранее Конституционный суд России признал превосходство национального права над международным.

Впрочем, это справедливо лишь до тех пор, пока все виновные в военных преступлениях в Украине будут находиться в России. При попытке выехать в одну из стран-подписантов Римского статута, их задержат и экстрадируют в Нидерланды.

Кроме того, проведение Международным уголовным судом расследования преступлений на Донбассе и в Крыму может стать сдерживающим фактором для сепаратистов и их российских руководителей. Ведь прокуроры не установили крайнего срока при изучении преступлений, поэтому и будущие акты агрессии могут стать предметом рассмотрения в МУС.

"Мы более чем уверены, что факт соответствующего судебного процесса в значительной степени повлияет на сознание пророссийских главарей, а также конкретных российских военных начальников, которые отдают соответствующие приказы, приводящие к совершению военных преступлений", – сказал Енин.

Сколько продлится расследование

Пока производство не открыто. Доклад прокуроров МУС – только первый шаг. Рассмотрение дела должны начать уже при новом прокуроре. Его изберут весной 2021 года, а начнет работать он в июне.

К тому же такие дела длятся не один год, учитывая сложность в получении доказательств и в поиске и проведении допросов свидетелей и очевидцев военных преступлений.

Эти процессы не столь быстрые, как нам всем хотелось бы, но они постоянно идут вперед и шаг за шагом "удавка" вокруг Путина и его окружения сжимается,

– отметил Енин.

Это доказывает еще один процесс, который Украина начала против России в другом Международном суде – при ООН. В 2019 году, несмотря на российские доводы о беспочвенности украинских претензий, судьи признали свою юрисдикцию по этому делу. Они приняли к рассмотрению украинские иски против Кремля по таким фактам нарушения:

Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма – относительно агрессии на Донбассе;

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации относительно притеснений украинской и крымскотатарской общин в Крыму.

Сейчас идет подготовка к рассмотрению дела по существу.