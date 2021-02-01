Страны "Большой семерки", в частности Франция, разочарованы ситуацией по борьбе с коррупцией в Украине. Там не видят достаточного прогресса в этом направлении.

Источник: Интерфакс

Особенно беспокоит ситуация с Конституционным Судом. Его скандальное постановление является серьезным препятствием для борьбы с коррупцией, заявил французский посол Этьен де Понсен.

Интересно Великобритания будет председательствовать в G7 в 2021 году: чего ожидать Украине

Он подчеркнул, что важные аспекты законодательства – под угрозой. Говорится, например, о положении относительно полномочий НАПК и уголовной ответственности за ложь в е-декларациях.

Почему не удается побороть коррупцию

По словам де Понсена, причин неуспешной борьбы с коррупцией в Украине есть несколько. В частности – это наличие заинтересованных кругов. "Устранить тех, кто поставил на карту, сложно", – подчеркнул дипломат.

И обратил внимание на недостаток правовых инструментов для продвижения реформ. Мол, законы часто недостаточно хорошо составлены, чтобы пройти экспертизу КСУ, им не хватает технических деталей.

Мы готовы оказать юридическую поддержку. В любом случае, вывод заключается в том, что сейчас ситуация является неудовлетворительной,

– заметил де Понсен.

Как решить проблему

Французский посол подчеркнул, что не хочет искать виновных. Однако считает, что за отсутствием прогресса в реформах в Украине стоят "некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи".

"Думаю, что президент Зеленский искренне убежден в необходимости реформ, что он настаивает на этом направлении. Но есть очень большие препятствия", – пояснил де Понсен.

Чтобы выйти из этого кризиса, Украине нужна мощная поддержка Рады, международного сообщества, а также политическая воля. Только тогда возможны перемены к лучшему, подытожил дипломат.

Важно! Ранее послы стран G7 представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Подробнее о рекомендациях – читайте по ссылке.