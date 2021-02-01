Страны G7 разочарованы: посол Франции оценил борьбу с коррупцией в Украине
Страны "Большой семерки", в частности Франция, разочарованы ситуацией по борьбе с коррупцией в Украине. Там не видят достаточного прогресса в этом направлении.
Источник: Интерфакс
Особенно беспокоит ситуация с Конституционным Судом. Его скандальное постановление является серьезным препятствием для борьбы с коррупцией, заявил французский посол Этьен де Понсен.
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Он подчеркнул, что важные аспекты законодательства – под угрозой. Говорится, например, о положении относительно полномочий НАПК и уголовной ответственности за ложь в е-декларациях.
Почему не удается побороть коррупцию
По словам де Понсена, причин неуспешной борьбы с коррупцией в Украине есть несколько. В частности – это наличие заинтересованных кругов. "Устранить тех, кто поставил на карту, сложно", – подчеркнул дипломат.
И обратил внимание на недостаток правовых инструментов для продвижения реформ. Мол, законы часто недостаточно хорошо составлены, чтобы пройти экспертизу КСУ, им не хватает технических деталей.
Мы готовы оказать юридическую поддержку. В любом случае, вывод заключается в том, что сейчас ситуация является неудовлетворительной,
– заметил де Понсен.
Как решить проблему
Французский посол подчеркнул, что не хочет искать виновных. Однако считает, что за отсутствием прогресса в реформах в Украине стоят "некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи".
"Думаю, что президент Зеленский искренне убежден в необходимости реформ, что он настаивает на этом направлении. Но есть очень большие препятствия", – пояснил де Понсен.
Чтобы выйти из этого кризиса, Украине нужна мощная поддержка Рады, международного сообщества, а также политическая воля. Только тогда возможны перемены к лучшему, подытожил дипломат.
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