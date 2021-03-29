У харківському парку імені Горького мають намір відремонтувати футбольні поля за 51 мільйон гривень. Реконструкція має тривати приблизно 2 роки. Це не єдина масштабна витрата, яку там запланували.

Стартова ціна тендеру з реконструкції спортивних споруд – 51 194 983 гривні. Виконавця робіт із закупівлі мають обрати за найменшою ціною пропозиції.

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Що там хочуть зробити

Реконструкції повинна тривати до кінця грудня 2023 року. Майбутньому підряднику дадуть низку завдань:

провести демонтажні роботи;

залити фундамент під трибуни;

провести зовнішнє освітлення;

зробити вентиляцію;

постелити штучну траву;

протягнути сітки;

облаштувати металеву огорожу;

облаштувати пандус;

встановити вивіски.

Детальніше про сам тендер

Тендерна пропозиція з'явилася 28 березня. Пропозиції можна подавати до 13 квітня, коли обиратимуть переможця. Замовником роботи буде комунальне підприємство цього парку – "Центральний парк культури та відпочинку імені Максима Горького".

Інші заплановані витрати

Це не єдиний тендер парку Горького. Також там планують заплатити:

понад 20 мільйонів за реконструкцію пішохідно-транспортної мережі;

понад 23,2 мільйона за реконструкцію системи для поливання;

понад 4,5 мільйона за світильники та освітлювальні арматури.

Інформація взята з профілю парку в порталі моніторингу публічних закупівель Dozorro.

А за попередні 4 роки тільки на поточний ремонт огорожі парку Горького витратили приблизно 5,5 мільйона гривень.

Як повідомляє "Харківський антикорупційний центр", попри серйозні витрати, прибуток комунального підприємства – не надто великий. А за період з 2015 по 2019 рік парк взагалі показав 40,7 мільйона ​​гривень збитків.