Это может быть как победа, так и "очковтирательство", – Фурса о последствиях подозрения Дубилету
Подозрения в мошенничестве на 8 миллиардов гривен в "Приватбанке" – можно назвать победой. Впрочем, в этом случае не все так однозначно.
Источник:24 канал
Об этом в прямом эфире сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он спрогнозировал, как дальше будут развиваться события в этом деле.
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По словам эксперта, подозрение экс-главе "Привата" Александру Дубилете можно рассматривать как движение в правильном направлении. Однако это будет лишь в случае не отдельных подозрений, а тогда, когда привлекут к ответственности весь топ-менеджмент и акционеров.
Это может быть как победа, так и "очковтирательство" и имитация бурной деятельности,
– сказал Фурса.
Как он объяснил, это также может быть и попытка "заретушировать" маленькие дела и просто отвлечь внимание.
Как будут развиваться события дальше
Фурса предположил, что здесь также есть 2 варианта событий:
- далее будут подозрения другим топменеджерам банка и дойдут до Коломойского;
- на Дубилете, который сейчас находится за границей, все и закончится.
Смотрите видео: Фурса о подозрении Дубилету
Подозрение Дубилета: главное
- Экс-главу "Приватбанка" Александра Дубилета подозревают в растрате 8 миллиардов гривен.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова санкционировала подозрения бывшим должностным лицам "ПриватБанка". Речь не только о Дубилете, но и о его заместителе и руководителе департамента межбанковских операций.
- Эти деятели подозреваются в том, что в 2016 году вывели ресурсы из банка.
- Венедиктова также отметила, что следствие имеет в своем распоряжении все необходимые доказательства от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию.
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