Подозрения в мошенничестве на 8 миллиардов гривен в "Приватбанке" – можно назвать победой. Впрочем, в этом случае не все так однозначно.

Об этом в прямом эфире сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он спрогнозировал, как дальше будут развиваться события в этом деле.

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По словам эксперта, подозрение экс-главе "Привата" Александру Дубилете можно рассматривать как движение в правильном направлении. Однако это будет лишь в случае не отдельных подозрений, а тогда, когда привлекут к ответственности весь топ-менеджмент и акционеров.

Это может быть как победа, так и "очковтирательство" и имитация бурной деятельности,

– сказал Фурса.

Как он объяснил, это также может быть и попытка "заретушировать" маленькие дела и просто отвлечь внимание.

Как будут развиваться события дальше

Фурса предположил, что здесь также есть 2 варианта событий:

далее будут подозрения другим топменеджерам банка и дойдут до Коломойского;

на Дубилете, который сейчас находится за границей, все и закончится.

Смотрите видео: Фурса о подозрении Дубилету

Внимание! Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура уже сообщили экс-чиновникам о подозрениях. Там добавили, что на перечень подозреваемых может не ограничиваться, ведь процесс продолжается.



Подозрение Дубилета: главное