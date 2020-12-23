Бизнесмен Павел Фукс, который был другом погибшего Геннадия Кернеса, рассказал о последнем желании политика. Он хотел умереть в родном Харькове.

Последние дни своей жизни городской голова Харькова Геннадий Кернес провел в немецкой клинике "Шарите". Однако очень хотел вернуться домой. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал его друг Павел Фукс.

Читайте также Кто из политиков прибыл на похороны Кернеса: будут ли первые лица государства – фото, видео

По его словам, Кернес рвался домой, постоянно повторял, что хочет в Харьков. На что он отвечал ему, что есть риск умереть в самолете.

Он отвечал, что хочет умереть в самолете, в Харькове, только дома. Говорил, что не хочет оставаться в Германии,

- вспомнил Фукс.

И добавил, что коронавирус оказался сильнее и унес жизнь его друга.

Фукс о последнем желании Кернеса: смотрите видео (с 1:28)

Обратите внимание! В Харькове 23 декабря 2020 года прощаются с Геннадием Кернесом. Началась церемония с отпевания городского головы Харькова в Благовещенском соборе. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Основное о смерти Геннадия Кернеса