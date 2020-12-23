Хотел умереть в Харькове: Фукс рассказал о последнем желании Кернеса – видео
Бизнесмен Павел Фукс, который был другом погибшего Геннадия Кернеса, рассказал о последнем желании политика. Он хотел умереть в родном Харькове.
Последние дни своей жизни городской голова Харькова Геннадий Кернес провел в немецкой клинике "Шарите". Однако очень хотел вернуться домой. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал его друг Павел Фукс.
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По его словам, Кернес рвался домой, постоянно повторял, что хочет в Харьков. На что он отвечал ему, что есть риск умереть в самолете.
Он отвечал, что хочет умереть в самолете, в Харькове, только дома. Говорил, что не хочет оставаться в Германии,
- вспомнил Фукс.
И добавил, что коронавирус оказался сильнее и унес жизнь его друга.
Фукс о последнем желании Кернеса: смотрите видео (с 1:28)
Основное о смерти Геннадия Кернеса
- В сентябре 2020 года у харьковского мэра диагностировали коронавирус. Впоследствии его состояние ухудшилось, политика госпитализировали в клинику Берлина.
- Длительное время достоверной информации о состоянии здоровья Кернеса не было. Однако 11 декабря стало известно, что у него отказали 2 почки. А 17 декабря Кернес умер.
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