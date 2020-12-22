Федеральная служба безопасности России назвала подделкой опубликованный Алексеем Навальным телефонный разговор с его возможным отравителем, который является сотрудником ФСБ. Кроме того, в ведомстве отметили, что это было бы невозможно без поддержки иностранных спецслужб.

Что заявили в ФСБ

В ФСБ отреагировали на обнародование записи беседы российского оппозиционера и сотрудника ведомства, который подтвердил свою причастность к отравлению. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

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Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, что позволяет исключить возможность установления реальных участников разговора,

– подчеркнули в ФСБ.

Кроме того, в службе назвали расследование Навального "спланированной провокацией", которая направлена якобы на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников. Это, мол, было бы невозможно без "организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

Обратите внимание! По данным The Insider и Bellingcat специалист по химзащите Кудрявцев летал в Омск, так как знал, как устранить следы яда. Однако, ФСБ свою причастность к отравлению Навального традиционно отрицает.

Что известно о разговоре Навального с предполагаемым отравителем