Спланированная провокация: ФСБ России о разговоре Навального с предполагаемым отравителем
Федеральная служба безопасности России назвала подделкой опубликованный Алексеем Навальным телефонный разговор с его возможным отравителем, который является сотрудником ФСБ. Кроме того, в ведомстве отметили, что это было бы невозможно без поддержки иностранных спецслужб.
Что заявили в ФСБ
В ФСБ отреагировали на обнародование записи беседы российского оппозиционера и сотрудника ведомства, который подтвердил свою причастность к отравлению. Об этом сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.
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Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, что позволяет исключить возможность установления реальных участников разговора,
– подчеркнули в ФСБ.
Кроме того, в службе назвали расследование Навального "спланированной провокацией", которая направлена якобы на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников. Это, мол, было бы невозможно без "организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".
Что известно о разговоре Навального с предполагаемым отравителем
- Навальный с помощью специального приложения позвонил сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву. Тот думал, что ему звонят с рабочего номера.
- Оппозиционер представился помощником главы ФСБ Максимом Устиновым и попросил объяснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.
- Кудрявцев сказал, что оппозиционера от смерти спасла оперативная посадка в Омске и не введенный ему врачами скорой помощи атропин.
- Он также добавил, что яд нанесли на нижнее белье россиянина.
- Больше об отравлении Навального – читайте здесь.
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