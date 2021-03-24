Сотрудники ФСБ России 2 дня пытали током Владислава Есипенко – журналиста "Радио Свобода". Мужчину 10 марта задержали в оккупированном Крыму.

Об этом издание сообщает со ссылкой на собственные источники в СИЗО оккупированного Симферополя.

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Оккупанты пытали журналиста

Сотрудники ФСБ надевали Есипенко на голову "какой-то предмет", подключали к нему провода, а затем включали по ним ток, постепенно увеличивая напряжение.

Так ФСБ заставила Есипенко дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крым24" Олегом Крючковым.

В интервью Есипенко сказал, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также посылал снять в Крыму видео в редакцию проекта "Радио Свобода" "КримРеалии" и в Службу внешней разведки Украины.

После публикации этих показаний Есипенко отказался говорить дальше, ссылаясь на 51 статью российской Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких. Теперь на Есипенко давят только психологически.

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