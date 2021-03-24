ФСБ пытала током задержанного в Крыму журналиста Есипенко, – СМИ
Сотрудники ФСБ России 2 дня пытали током Владислава Есипенко – журналиста "Радио Свобода". Мужчину 10 марта задержали в оккупированном Крыму.
Источник:"Ґрати"
Об этом издание сообщает со ссылкой на собственные источники в СИЗО оккупированного Симферополя.
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Оккупанты пытали журналиста
Сотрудники ФСБ надевали Есипенко на голову "какой-то предмет", подключали к нему провода, а затем включали по ним ток, постепенно увеличивая напряжение.
Так ФСБ заставила Есипенко дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крым24" Олегом Крючковым.
В интервью Есипенко сказал, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также посылал снять в Крыму видео в редакцию проекта "Радио Свобода" "КримРеалии" и в Службу внешней разведки Украины.
После публикации этих показаний Есипенко отказался говорить дальше, ссылаясь на 51 статью российской Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких. Теперь на Есипенко давят только психологически.
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Что известно о Есипенко и его задержании
- Владислав Есипенко – фрилансер украинской службы "Радио Свобода".
- 6 марта в России сообщили, что в оккупированном Крыму ФСБ задержала Есипенко, который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в машине взрывчатку. Тогда заявили, что против журналиста возбудили уголовное дело.
- Сам Есипенко якобы рассказал, что информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки Украины полковника Кравчука.
- СВР назвала заявления ФСБ о задержании якобы "украинского агента" пропагандистской акцией.
- МИД Украины требует у России отпустить Есипенко. Также задержание журналиста осудили в посольстве США в Киеве.
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