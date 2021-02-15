Федеральная служба безопасности России планировала спецоперацию по похищению командующего Сил специальных операций Украины Игоря Лунева. Однако российской агентуре не удалось осуществить свой замысел.

Преступные планы российских спецслужб разоблачила контрразведка Украины.

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Детали преступного плана ФСБ

Над похищением Лунева на месте работал россиянин Игорь Малог с позывным "Лидер". В начале войны России с Украиной он пытался выведывать секретную информацию, представляясь волонтером. Экс-спецназовец должен был найти исполнителя похищения среди украинских военных.

Я подозревал, что он мог быть агентом российских спецслужб. Он интересовался 73-м центром: что выполняет наш центр, где он дислоцируется, где проводятся операции,

– рассказал бывший офицер 73-го морского центра ССО Александр.

Агент "Лидер" обо всех своих разговорах отчитывался своем куратору от ФСБ в Крыму – офицеру разведподразделений Вадиму Даутову.

Кстати, по словам Малога, он сам подбросил Даутову идею деморализовать украинских спецназовцев и дерзко похитить генерала Лунева, тогдашнего командующего ССО. Его планировали вывезти в Черниговскую область.

Исполнитель не согласился похищать генерала

Агент "федералов" нашел исполнителя – героя войны на востоке, кавалера 5 орденов, одного из лучших украинских спецназовцев, капитана I-го ранга Эдуарда Шевченко. Он считал себя незаконно уволенным из УСН. Поэтому Малог хотел сыграть на его образе и попробовать убедить отомстить Луневу. Кроме того, ему планировали заплатить 100 тысяч долларов.

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Однако московские кураторы пришли к выводу, что даже жажда мести и большой гонорар не сделает из героя войны предателя. Поэтому "Лидер" получил команду прекратить вербовать Шевченко. Впрочем, другие задачи для Малога Москва не отменила.

Обратите внимание! Контрразведка предупредила настоящего командующего ССО Григория Галагана о существовании угрозы "попасть в багажник ФСБ".

Агенты хотели попасть на Николаевский аэродром

Российская диверсионно-шпионская сеть планировала попасть на авиазавод и аэродром с переносными ракетами в Николаеве. Проникнуть туда они хотели со стороны временно оккупированного Крыма. В то же время на украинской территории их уже должен был ждать проводник из местного населения и тайник с переносными зенитными комплексами. К счастью, диверсантов удалось задержать.