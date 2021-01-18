Главное условие любого спора – это принцип интеллектуальной честности. Он предполагает, что ты готов слышать аргументы другой стороны и под их влиянием корректировать свою точку зрения.

Более того, если аргументы другой стороны окажутся достаточно убедительными, то ты готов признать победу своего визави. Впрочем, сплошь и рядом спор уступает место дебатам. Больше об этом – в видеоблоге "Грани правды" на 24 канале.

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Отличие которых в том, что факты, аргументы и доказательства здесь вторичны. В распоряжении участников – полный арсенал неконвенционных инструментов, включая эмоции и обесценивание. Ведь главная задача участников дебатов – не проиграть.

Потому что мало кто готов оплатить счет подобного проигрыша. Вот вам пример: журналист Станислав Асеев пишет в своей книге о том, что в донецком концлагере "Изоляция" примерно половина всех заключенных – это боевики.

"Рядовые" и "генералы", по тем или иным причинам попавшие в опалу у своих подельников, отправлялись "на подвал". Но даже там многие из них отказывались признавать ошибочность выбранного ими в 2014 году пути.

Твердили о том, что "меня может и по ошибке", зато "другим неповадно будет". И это ведь не частный случай избирательного сумасшествия. Напротив, это вполне рациональное поведение человеческой психики.

Каждый из таких боевиков оказывался перед развилкой. На одной чаше весов – твоя персональная судьба. На другой – судьба того, во что ты привык верить.



Боевики оказались перед развилкой / Getty images

Либо ты признаешь, что все это время убивал ради создания уродливого подобия люмпен-диктатуры, не заслуживающей права на жизнь. Либо твердишь о ценности псевдореспублик, а собственную жизнь вписываешь в неизбежные потери от friendly fire.

Сделанный выбор способен многое сказать о человеке. Но если вы думаете, что это история лишь о сторонниках так называемых "Л/ДНР", то вы ошибаетесь.

На что готовы люди ради своих убеждений

Мы живем в мире, в котором окружающая реальность не всегда способна нас рассудить. Люди готовы защищать свои убеждения от фактов. Сторонники Трампа продолжат верить в украденную у него победу.

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Противники прививок будут отмахиваться от доказательной медицины. Адепты традиционных ценностей останутся верны идее "золотого века", спрятанного от нас где-то в прошлом.

Формально, у всех этих групп нет ничего общего. Фактически – каждая лакуна живет по одним и тем же правилам. Каждая из них мыслит себя как архетипическое добро, противостоящее хаосу и разрушению.

Просто кто-то борется с сатанистами-педофилами, кто-то с чипированием человечества, а кто-то – с либеральными порядками, разрушающими устои и традиции. Масштаб целей делает все эти группы довольно неуязвимыми.

Каждый ее участник сражается не за себя, а за всех. Не за частное дело, а за общее. Каждая настоящая секта дарит своему адепту добавочную стоимость. В пространство его частной жизни врывается задача космической величины. И она же делает его счастливым.

О реальности, в которой ми живем

В конце концов, большая иллюзия – воспринимать категорию счастья через уменьшение неприятного и увеличение приятного в жизни. На самом деле, в "счастье" очень силен когнитивный этический компонент.

Тот, у кого есть ответ на вопрос "зачем", легко выдержит любое "как". Переубедить таких людей почти невозможно еще и потому, что согласие с контраргументами будет означать для них потерю счастья и утрату цели. А соглашаться на подобное готовы немногие.

В этом и состоит особенность нашей реальности. Фраза "время рассудит" способна работать лишь на очень большом временном лаге. Когда оценки прошлого не будут задевать пространство личных убеждений того, кто выносит суждение.

Когда признание чужих заслуг или антизаслуг не будут соединены с необходимостью переживать персональный ценностный дефолт. Но все это не работает, когда речь идет о вердиктах настоящему.

Люди не калькуляторы, в их оценки вмешивается немало ситуативно-личного. Мы нередко становимся заложниками единожды высказанного, ситуативно произнесенного.

Какова роль соцсетей

Нас держит наше окружение и наш круг общения, ценностная переоценка чревата обвинениями в предательстве с их стороны. Ревизия убеждений возвращается бумерангом в виде персонального кризиса.

Мы обсуждаем соцсети, предавшие остракизму Дональда Трампа. Но, справедливости ради, нужно добавить, что именно они же его и создали. Не конкретного 45 президента США – а целое явление, в кавычках и с маленькой буквы.

Именно соцсети дали возможность фрикам объединяться. Сторонники теории плоской земли, QANON и антивакцинаторы получили могущество благодаря интернету.

Соцсети позволили носителям экстравагантных идей находить единомышленников, создавать политический запрос и получать на него политическое предложение.

И вот теперь уже весь мир спорит о том, есть ли границы у свободы слова. И если да, то где они должны проходить. Те, кто считает, что границ нет, должны дать себе ответ на вопрос: можно ли переубедить сторонников штурма Капитолия? Существуют ли аргументы, способные вернуть их из пространства дебатов в пространство спора? Есть ли доводы, которые могли бы поколебать их точку зрения?

Те, кто считают, что границы есть, должны определиться с тем, где именно они пролегают. Где тот кордон допустимого, после чего начинается социально опасное? Кто определяет рамку нормальности и Who watches the Watchmen?

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Еще 20 лет назад медиасреду определяла небольшая группа гейткиперов в виде СМИ. Следом пришла пора медиасреды без гейткиперов. И теперь, в начале нового десятилетия, мы вновь оказались в пространстве очередной трансформации.

Вполне возможно, что спор о свободе и ответственности вновь станет содержанием наших дискуссий о будущем.Если только не скатится в пространство дебатов.