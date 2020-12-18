Германия передала украинским военным медицинское оборудование на сумму в 3,1 миллиона евро. Новые аппараты передали в госпитали Чернигова, Львова, Киева.

При этом посол Германии Анка Фельдгузен посетила 407 военный госпиталь в Чернигове. Об этом сообщает посольство Германии в Украине.

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Этой передачей медицинского диагностического и лечебного оборудования на общую сумму 3,1 миллиона евро завершается успешный год сотрудничества с Медицинскими силами ВСУ,

– сказала дипломат во время своего визита.

Что передали военным госпиталям:

Черниговскому военному госпиталю достался компьютерный томограф стоимостью 300 тысяч евро.

Новое медицинское оборудование получил Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове. Там завершают установку ангиографа стоимостью 850 тысяч евро.

В Главном военном клиническом госпитале Минобороны Киева за последние месяцы провели капитальный ремонт целого здания, в котором сейчас расположен магнитно-резонансный томограф (МРТ). Урологические отделения получили новый аппарат, а травматология – новый рентген.

В прошлом году киевский госпиталь получил ангиограф и 5 мобильных рентгеновских аппаратов стоимостью 1,5 миллиона евро.



Помощь, которую предоставила Германия / Пресс-служба посольства

Как только появятся благоприятные условия с коронавирусом, врачи и младшие медицинские работники этих госпиталей получат возможность пройти практику в госпиталях Бундесвера для обмена мнениями по оптимальному использованию аппаратов и повышению квалификации.