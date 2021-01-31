У Франції висунули звинувачення нападникам, які жорстоко побили підлітка з України
Нападникам, які жорстоко побили українського підлітка у Парижі, висунули обвинувачення за замах на життя. Крім того, хлопців звинувачують в участі у злочинній банді та крадіжках.
Джерело: BFM
Відомо, що 9 нападників лише 1 є повнолітнім.
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Французький телеканал BFM з посиланням на джерело в судовій системі заявив, що:
- 5 обвинувачених перебувають під вартою;
- ще 4 – під судовим наглядом.
Відомо також, що усі вони є представниками банди RD4. У день побиття Юрія вони брали участь у зіткненнях з бандами району Богренель 15-го округу Парижа.
Що відомо про напад на українського підлітка
- Інцидент трапився 15 січня у центрі французької столиці. Український підліток Юрій повертався з друзями із занять. Тоді на них і напала банда RD4.
- Друзі Юрія встигли втекти, але юнаку не пощастило. Українця били з особливою жорстокістю, застрибуючи йому на голову. Він дивом вижив.
- Хлопця одразу ж госпіталізували до реанімації. Медики діагностували пробитий в кількох місцях череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травму очей.
- Унаслідок звірського побиття хлопець був у комі понад тиждень.
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В якому стані українець
Наразі Юрій перебуває у стабільному стані. Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що посольство України у Франції активно взаємодіє з правоохоронними органами та прокуратурою у межах кримінального провадження.
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