Нападникам, які жорстоко побили українського підлітка у Парижі, висунули обвинувачення за замах на життя. Крім того, хлопців звинувачують в участі у злочинній банді та крадіжках.

Джерело: BFM

Відомо, що 9 нападників лише 1 є повнолітнім.

Важливо Напад на українського підлітка Юрія в Парижі: подробиці про затриманих підозрюваних

Французький телеканал BFM з посиланням на джерело в судовій системі заявив, що:

5 обвинувачених перебувають під вартою;

ще 4 – під судовим наглядом.

Відомо також, що усі вони є представниками банди RD4. У день побиття Юрія вони брали участь у зіткненнях з бандами району Богренель 15-го округу Парижа.

Що відомо про напад на українського підлітка

Інцидент трапився 15 січня у центрі французької столиці. Український підліток Юрій повертався з друзями із занять. Тоді на них і напала банда RD4.

Друзі Юрія встигли втекти, але юнаку не пощастило. Українця били з особливою жорстокістю, застрибуючи йому на голову. Він дивом вижив.

застрибуючи йому на голову. Він дивом вижив. Хлопця одразу ж госпіталізували до реанімації. Медики діагностували пробитий в кількох місцях череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травму очей.

Медики діагностували пробитий в кількох місцях череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травму очей. Унаслідок звірського побиття хлопець був у комі понад тиждень.

Актуально Перше слово – "мама": рідні побитого у Франції українця розповіли про його стан

В якому стані українець

Наразі Юрій перебуває у стабільному стані. Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що посольство України у Франції активно взаємодіє з правоохоронними органами та прокуратурою у межах кримінального провадження.