Российский канал СТС запускает аналог развлекательной программы "Лига смеха". Команда, которая работает над проектом, подтвердила покупку франшизы на украинское шоу.

В "Квартале 95" эту информацию не подтвердили, однако и не опровергли. Зато вспомнили о сотрудничестве со шведским дистрибьютором Eccho Rights. Об этом говорится в ответе их пресс-службы на запрос "Радио Свобода".

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Там подчеркнули, что именно компания Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать продукты "Квартала-95", которые уже зарекомендовали себя в Украине, на мировом рынке.

В ответе на запрос также говорится о том, что Eccho Rights – эксклюзивный представитель дистрибуции контента "Квартала 95" за рубежом. Компания имеет свою стратегию продажи, а правообладатель на нее не влияет.

С целью дистрибуции формата Eccho Rights имеет право ознакомления третьих лиц с процессом производства контента. В частности – со съемочным процессом, без получения дополнительного согласия в "Квартала 95",

– заметили в пресс-службе.

Кроме этого, в "Квартале 95" также подчеркнули, что условия продажи формата являются коммерческой тайной. Именно поэтому разглашать их публично не могут.

Обратите внимание! В конце 2020 года украинский президент Владимир Зеленский получил выплату за авторские права от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица". Сумма достигает 4,5 миллиона гривен.

"Лига Смеха" в России: что об этом известно

О покупке франшизы на украинское шоу "Квартала 95" накануне сообщил участник креативной команды российской "Лиги смеха", редактор "Международного союза КВН" Евгений Донских.

"CTC Медиа" давно приобрело права на несколько продуктов, среди них – на "Лигу смеха". Уже работаем, мы в этом уже около года,

– заверил он.

По информации "Следствия-Инфо", продажа формата этого шоу российскому телеканалу могла обойтись от 500 тысяч долларов. Однако все зависит от достигнутых договоренностей.

Даты кастинга в российскую "Лигу смеха" уже известны, он состоится 25 – 27 января. Правила отбора свидетельствуют о том, что формат повторяет украинскую версию шоу.