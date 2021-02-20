Мария Козакевич вместе с единомышленниками реставрируют старинные входные двери и фасады зданий Ивано-Франковска. За довольно короткое время они спасли более 20 дверей, некоторые пришлось возвращать на место со свалки вместо уже установленных пластиковых.

Больше об общественном движении "Франковск, который надо беречь", что уже 5 лет восстанавливает историческое наследие города, рассказал Ukraїner.

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Чем особые старинные двери

Сам город Ивано-Франковск, который в Галичине является сравнительно молодым, хранит в себе память и об учредителях – Потоцких, и об Австро-Венгерском периоде и ЗУНР.

Каждая эпоха оставляла что-то по себе: роскошно украшенные имения, фундамент Бастиона, храмы и жилые дома.

Там не скупились на изготовление дверей и окон из добротного дерева, к которому был доступ из-за близкого расположения к Карпатам.

Часто мастера объединялись, совершенствуя свое мастерство, чтобы каждое столярное изделие было уникальным.

Двери изготавливались на заказ семей, чьи дома возводились в центре города.

Как и многие галицкие города, тогдашний Станислав был очень мультикультурным: жили там не только украинцы, но и поляки, немцы, евреи, армяне. "Франковск, который надо беречь" / Фото Ukraïner, Кристина Кулаковская Что изменила Вторая мировая война Каждая культура добавляла колорита в отделке жилья и элементы быта. После Второй мировой все изменилось кардинально. Как именно – рассказала основательница движения Мария Козакевич.

"Тогда там очень много людей было истреблено физически. Те же евреи, там, или украинцы и поляки выехали. И состав населения сильно изменился", – отметила она.

В эти все пустые фактически квартиры приехали люди, которые совершенно не имели отношения к городу, вот. И они, конечно, там ассимилировались и стали франковчанами,

– добавила Козакевич.

"А вот это чувство ответственности они, к сожалению, пока не столь получили, как бы хотелось", – сказала основательница движения "Франковск, который надо беречь".

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С чего все началось

Мария Козакевич шутит, что началось все с того, что лежит под ногами. Когда дома затеяли ремонт, женщина начала искать плитку, а в интернете долго не могла найти именно того, что хотелось.

Интересно! Поиски привели ее к узорам на древней метлахской плитке, которые приглянулись. В конце XIX – начале ХХ веков ней часто украшали как публичные, так и частные здания.

Узоры на таких полах могли быть невероятной сложности, подошвы на ней не скользили, а ее надежность и прочность можно проверить и сегодня в зданиях, где она лежит уже около сотни лет.

Впрочем, на ее фоне сами подъезды, входы в дом и его фасад часто выглядели довольно запущенно. "И этот вот контраст... Да, я часто называю эти такие фотографии "красавица и чудовище", – отметила Козакевич.



Мария Козакевич / Фото Ukraïner, Кристина Кулаковская

Франковчанке очень хотелось поделиться находками, поэтому она начала писать об этом на своей странице в соцсетях.

Там она рассказывала о находках под длинным хэштегом #ФранковскКоторыйНадоБеречь, который позже побудил к новым действиям.

Сегодня инициатива "Франковск, который надо беречь" активно занимается реставрацией и вдохновляет жителей бережно относиться к предметам старины.

Больше о "Франковске, который надо беречь": смотрите видео Ukraīner

Справка. Ukraïner – волонтерский медиа-проект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и представляет ее в мире.