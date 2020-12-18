Эмануэль Макрон когда-то считался едва ли не главным либералом во Франции и Европе. Но последние тенденции показывают обратное – и это нравится далеко не всем.

Он был "мальчиком-чудом" европейской политики в 2017 году, пишет о Макроне издание NYT. Что произошло дальше – в переводе 24 канала.

Сначала Макрон будто плыл над устаревшими спорами правых и левых. Хитрый экс-банкир и бывший министр экономики, который планировал превратить традиционное общество в нацию стартапов. "Анти-Трамп", надежда всех либералов Европы на фоне роста популизма.

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Жестокие нападения, строгие ответы



В последнее время, ситуация во Франции снова беспокойная / Фото The Verge

Но новые выборы уже скоро – в 2022 году – поэтому время искать новых союзников. Что шокировало многих даже в его партии и окружении, ими стали правые силы. Из-за такого идеологического разворота, Макрон уже начал терять сторонников. Одной из причин можно выделить три последние террористические атаки во Франции, включая жестокое убийство учителя в Париже. Макрон пообещал победить "исламистький сепаратизм" и продолжать продвигать официальный секуляризм.

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Президент ответил более жесткими мерами против мусульман и беженцев, теперь многим может угрожать депортация или проблемы с полицией. Нашелся свой законопроект и для митингов – "О глобальной безопасности". А там есть 24 статья, которая запрещает фотографировать или снимать полицейских и публиковать эти фото и видео, если полицейские при исполнении.

Акции протеста начались после того, как 4-х копов засняли на видео: они били темнокожего мужчину. Скорее всего из-за отсутствия маски. За это стражам порядка уже предъявлены обвинения. Активисты считают новые нормы серьезным нарушением свободы слова, нижняя палата парламента отозвала законопроект для доработки.

Радикальный исламизм как идеология переведена в ранг "врага Республики". Посол по особым вопросам США по вопросам международной свободы вероисповедания назвал решение "деспотичным", Турция и другие мусульманские страны раскритиковали его.



Мусульманки Франции на митинге за гражданские свободы и против исламофобии / Фото Middle East Eye

В самой Франции проживает 8% мусульман. Часто они отделены от общего сообщества французов, живущих в закрытых гетто на окраинах городов, не имеют возможностей для развития. Эту проблему давно пытаются решить, но успех – очень ограничен. Новый премьер-министр Жан Кастекс обещает строить больше социального жилья, чтобы "нарушить логику гетто".

Если законопроект "О закреплении республиканских принципов" пройдет нижнюю палату парламента в январе, наказываться будут: разжигание ненависти в Интернете, выдача "сертификатов целомудрия" для религиозных браков, домашнее обучение.

Общественные ассоциации должны подписываться под "ценностями Республики", их финансы будут контролироваться. Все это позволит войти в тайный мир радикальных групп, которые считают, что "законы ислама выше, чем законы Франции". Для таких людей как Доминик Шнаппер (социолог и президентка Совета Мудрецов при Минобразования – 24).

Совет Мудрецов

Это группа, созданная при Минобразования Франции в 2018 году. Основной целью считает продвижение секуляризма и светской доктрины в государственных школах

Новые выборы

Макрон, пишет The New York Times, всегда был известен тем, что способен изменить взгляды, изменив старым. Его сползание в правую часть спектра длится минимум год. Но в последние месяцы оно только усилилось. Многие считают, что Макрон отвернулся от того, что он говорил первые три года своей каденции.

В интервью, ориентированном на молодежь, изданию Brut, его спросили: обеспокоен ли он сменой имиджа с либерала на автократа. Макрон ответил, что ему все равно.

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Из-за проблем и хаоса на левом фланге, главным противником Макрона должна стать Марин Ле Пен из партии "Национальный фронт". Собственно ее электорат сейчас планирует забрать себе Макрон. Компания Opinion Way провела опрос, который показал: Макрон потерял поддержку левых избирателей; зато приобрел ее среди правых.

Те, кто его еще поддерживают, говорят: решение двигаться вправо просто отражение растущих угроз. Другие добавляют – действующий президент Франции имеет хорошую экономическую доктрину (он выполнил экономические обещания – 24), но социальные вопросы – не его сильная сторона.

Хотя Макрона критиковали как "президента богачей", повышение бюджета на противостояние "желтым жилетам" и реагирование на пандемию добавили средств малообеспеченным и среднему классу. Недавно был опубликован план поддержки на 100 млрд евро для сохранения рабочих мест и предприятий, находящихся под угрозой закрытия.



Правый и еще правее? В 2022 году французов может ожидать сложный выбор / Коллаж La Croix

В 2017 году Макрон выиграл, потому что фактически у него не было серьезных противников. Франсуа Олланд не баллотировался, а главный противник имел финансовые проблемы. Но теперь с Марин Ле Пен нужно будет строить действительно мощную предвыборную кампанию. Сделать это будет довольно сложно, потому что ряды его сторонников уменьшаются.

Первые обещания – изменить общество и быть прогрессивными – нарушены. Эмануэль Макрон – падающая звезда, которая умирает, – так резко описал бывшего союзника Гийом Шиче (он покинул партию президента "Республика на марше" в мае 2019 года).

И таких как он – много, аж 36. Тех, кто считает, что прогрессивное видение Макрона уже неактуально и он склоняется к правой политике. Сначала были обещания бороться с неравностью, улучшить жизнь для меньшинств, решить социальные проблемы, ведущие к криминалу. Массовый демарш лишил Макрона большинства в законодательном органе.

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Во время смены состава Кабмина президент заменил главу МВД левого толка на сторонника строгой линии Джеральда Дарманина. Его в 2009 году обвинили в изнасиловании. Правые говорят, что Дарманина взяли, чтобы "навести порядок в стране". Пьер Персон, который ранее был заместителем председателя партии Макрона, назвал назначение "отказом" от социально-либеральных обещаний.

Макрону не хватает "политической компететности", чтобы продвигать свои идеи, сказал NYT известный французский историк Пьер Розанваллон с Колледж де Франс. Из-за этого растет недоверие, потому что народ "чувствует несоответствие между словами и действиями".

"Дикость": как французские правые реагируют на ситуацию

Поскольку Макрон готовится к новому политическому году, ультраправые снова пользуются своим кодовым словом, чтобы описать ситуацию. "Ensauvagement" – "дикость". Эти слои населения считают, что французское общество становится все более диким, опасным. Оно использовалось, чтобы осудить иммиграцию и преступность, показать, что Франция – нецивилизованная страна, которая потеряла свои ценности.

За этим скрывается иллюзорный мир. В нем с одной стороны дикари, с другой – цивилизованное человечество, – пояснила NYT Сесиль Алдуи, французский эксперт с политического языка, преподающий в Стэнфорде.

Еще осенью министры Макрона сами начали распространять это слово. Правда, Дарманин высказался уже заштампованной фразой "обеспечение безопасности", добавив, что использование "дикости" – легитимное для описания ситуации в стране.

Историк темнокожего населения Франции Пап Ндиайе резко отреагировал на заявления министра: "Дикари – так обозначают агрессивную молодежь из стран Северной Африки или южнее Сахары. Но это открывает двери иммиграционной политике, блокпостам полиции, жестокости с его стороны. Если офицеры имеют дело с дикарями, то меры принимаются соответствующие, чтобы контролировать их".

Правые и "хакнуть" правительство

Как бы там ни было, а правая культура уже нашла свой вход к мейнстриму и добавляет очков правым силам руками правительства. И это в то время, когда Франция активно пытается уменьшить этнический, социальный и религиозный раскол.

Ожидается, что преступность и безопасность станут главными темами от правых и крайне правых политиков в 2022 году. В конце августа влиятельный журнал Valeurs Actuelles вышел с обложкой "Дикость: 60 дней новых варваров во Франции". На фото были темнокожие молодые люди, преимущественно мигранты. Во время протеста они громили машины.

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Темнокожую депутатку там же изобразили в виде рабыни. Такие действия вызвали критику по всей Франции, осуждение от Макрона и дело в прокуратуре. Более того, авторы написали целый рассказ, где от рабства женщину спас миссионер-француз и привез во Францию, "в цивилизацию".

Но вот проблема: год назад, в 2019 году, Макрон ... дал этому изданию редкое эксклюзивное интервью и назвал его "хорошим журналом". "Дикость", пишет NYT, является прямым потомком колониальной истории Франции, которая включала в себя торговлю рабами. До сих пор французы не пришли к согласию, как к нему относиться, поэтому часто просто игнорируют.

Франция, больше чем любая другая страна, оправдывала колониализм, называя его "цивилизационной миссией", – сказал NYT историк этого периода Паскаль Бланшар

Идея дикаря – до сих пор укоренена в обществе, добавил он. А дикарей надо выводить к свету. Эме Сезер, писатель с острова Мартиника, писал: "Европейцы сами превратились в дикарей, когда дегуманизировали себя жестокостью в Африке". Но сейчас это скорее способ избежать обвинения в расизме, поэтому оно становится все более популярным в последнее время.

"У Франции нет дикарей, есть только граждане", – ответил на упреки Дарманина депутат Саша Улье. – "Используя это слово, мы создает фракции и разделение". От того, сможет ли Эмануэль Макрон все же уменьшить разрыв и не упасть в совершенно праву политику, зависит выиграет ли он выборы. Ведь тогда придется бороться против собственных взглядов.