Франция распространит действие комендантского часа в еще 8 департаментах. В стране усиливают карантин в связи с ростом количества случаев COVID-19.

В то же время распространение комендантского часа связано с "жестким и необходимым" ответом на фоне протестов против ограничений в некоторых городах. Об этом заявил премьер Франции Жан Кастекс, я сообщает The Local.

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Департаменты, на которые планируют распространить действие комендантского часа, расположены преимущественно на востоке страны, говорится в частности о:

Нижний Рейн;

Верхний Рейн;

побережье;

центральный район Шер.

"Все понимают, что эпидемия не ослабевает, а даже усиливается в некоторых районах", – отметил Жан Кастекс.

Обратите внимание! После зимних праздников во Франции ввели комендантский час для борьбы с распространением COVID-19 с 18:00 в 15 из 101 департамента, в остальных департаментах – с 20:00.

Комендантский час во Франции: коротко

10 декабря во Франции ввели комендантский час в период праздников из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Его ввели с 20:00 до 6:00, в случае нарушения – штраф в размере 135 евро.