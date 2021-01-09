Во Франции планируют распространить действие комендантского часа: детали
Франция распространит действие комендантского часа в еще 8 департаментах. В стране усиливают карантин в связи с ростом количества случаев COVID-19.
В то же время распространение комендантского часа связано с "жестким и необходимым" ответом на фоне протестов против ограничений в некоторых городах. Об этом заявил премьер Франции Жан Кастекс, я сообщает The Local.
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Департаменты, на которые планируют распространить действие комендантского часа, расположены преимущественно на востоке страны, говорится в частности о:
- Нижний Рейн;
- Верхний Рейн;
- побережье;
- центральный район Шер.
"Все понимают, что эпидемия не ослабевает, а даже усиливается в некоторых районах", – отметил Жан Кастекс.
Комендантский час во Франции: коротко
10 декабря во Франции ввели комендантский час в период праздников из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Его ввели с 20:00 до 6:00, в случае нарушения – штраф в размере 135 евро.
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