Во французском городе Домон, что неподалеку от Парижа, вооруженный руководитель компании ворвался на место своей работы. Там он задержал свою жену и людей, которые в то время находились в здании. Впоследствии в ходе операции полицейские констатировали смерть нападавшего и его жены.

Перед захватом заложников супруги были в процессе развода, а женщина жаловалась на домашнее насилие со стороны мужа, сообщило местное издание BFM.

Читайте также В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке и угрожал всех взорвать: видео

Детали инцидента

Происшествие случилось 17 декабря в 18:00 по местному времени.

Мужчина выстрелами ранил не менее 2 человек – собственных сотрудников.

Обоих пострадавших доставили в больницу – их жизни ничего не угрожает.

Через некоторое время после начала операции полиция сообщила, что мужчина, взявший заложников, и его жена погибли.

Впрочем, как это произошло, на данный момент информации нет. Вероятнее всего, что нападавший убил жену, а потом застрелил и себя.

Во Франции мужчина захватил заложников: видео

Обратите внимание! В октябре во Франции состоялись по меньшей мере 3 акта исламского терроризма. Жесточайший был, когда нападающий ворвался в церковь и отрезал голову одной из жертв. Подробнее о жутких событиях во Франции – читайте здесь.