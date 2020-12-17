Мужчину, захватившего заложников во Франции, нашли мертвым
Во французском городе Домон, что неподалеку от Парижа, вооруженный руководитель компании ворвался на место своей работы. Там он задержал свою жену и людей, которые в то время находились в здании. Впоследствии в ходе операции полицейские констатировали смерть нападавшего и его жены.
Перед захватом заложников супруги были в процессе развода, а женщина жаловалась на домашнее насилие со стороны мужа, сообщило местное издание BFM.
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Детали инцидента
- Происшествие случилось 17 декабря в 18:00 по местному времени.
- Мужчина выстрелами ранил не менее 2 человек – собственных сотрудников.
- Обоих пострадавших доставили в больницу – их жизни ничего не угрожает.
- Через некоторое время после начала операции полиция сообщила, что мужчина, взявший заложников, и его жена погибли.
- Впрочем, как это произошло, на данный момент информации нет. Вероятнее всего, что нападавший убил жену, а потом застрелил и себя.
Во Франции мужчина захватил заложников: видео
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