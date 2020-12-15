Фракция "Слуга народа" может собраться сразу после пленарного заседания Верховной Рады 15 декабря. "Слуги" ожидают, что на встречу прибудет и президент Владимир Зеленский.

Темой встречи станут кадровые вопросы. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко, сообщает Интерфакс-Украина.

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Президент будет на фракции. Будет встреча с 3 кандидатами на должности 3 министров,

– подчеркнула Янченко.

Что еще сказала Янченко

Нардеп также призналась, что это будут кандидаты на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.

На должность министра энергетики претендует Юрий Витренко.

На должность министра образования – исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

Что сказал Качура

Кандидатуру Шкарлета также подтвердил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Сегодня после пленарного заседания скорее всего соберется фракция "Слуги народа". Будут обсуждаться кадровые вопросы. Вероятно, что министром образования будут предлагать назначить исполняющего обязанности министра Сергея Шкарлета", – заявил Качура.

Кандидатуру на должность министра по делам ветеранов не рассекречивают, однако известно, что это может быть женщина.

Что говорит Кравчук

Заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что кандидатом на должность министра по делам ветеранов является Юлия Лапутина.

Что еще сказала Кравчук

Лапутина сама является ветеранкой.

Сейчас она работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ранее была сотрудницей СБУ.

Ее очень уважают в сообществе.

Железняк из "Голоса" тоже рассказал о кандидатах

Ярослав Железняк в своем телеграм-канале подтвердил, что Юрий Витренко претендует на должность министра энергетики, а Сергей Шкарлет – на должность главы Минобразования.

Он также рассказал, что Роман Опимах претендует на должность министра экологии, Роман Лещенко – на должность министра аграрной политики и продовольствия, а Юлия Лапутина – на должность министра по делам ветеранов.