Заблокировать трибуну Верховной Рады и захватить телеканал "Рада" – такие планы вроде бы имеют депутаты из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". О них написал бывший нардеп Сергей Лещенко.

Источник: телеграмм Сергея Лещенко

Сергей Лещенко уверяет, что в ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь") после блокирования каналов Виктора Медведчука не осталось доступа к эфирному вещанию. Поэтому они хотят захватить "Раду".

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Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну и захватить телеканал "Рада". Это их единственный доступ к эфирному вещанию после отключения телеканалов санкциями СНБО,

– написал экс-нардеп.

При этом депутаты из ОПЗЖ якобы рассчитывают на "негласную поддержку" спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который на заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) воздержался во время голосования за санкции против Тараса Козака и телеканалов Медведчука.

Глава комитета по свободе слова Нестор Шуфрич, который и является депутатом из "Оппозиционной платформы – За жизнь", пообещал "самую острую дискуссию" по этому поводу в Верховной Раде.

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