Фракция ОПЗЖ планирует захватить телеканал "Рада", – Лещенко
Заблокировать трибуну Верховной Рады и захватить телеканал "Рада" – такие планы вроде бы имеют депутаты из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". О них написал бывший нардеп Сергей Лещенко.
Источник: телеграмм Сергея Лещенко
Сергей Лещенко уверяет, что в ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа – За жизнь") после блокирования каналов Виктора Медведчука не осталось доступа к эфирному вещанию. Поэтому они хотят захватить "Раду".
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Фракция ОПЗЖ планирует в среду утром блокировать трибуну и захватить телеканал "Рада". Это их единственный доступ к эфирному вещанию после отключения телеканалов санкциями СНБО,
– написал экс-нардеп.
При этом депутаты из ОПЗЖ якобы рассчитывают на "негласную поддержку" спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который на заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) воздержался во время голосования за санкции против Тараса Козака и телеканалов Медведчука.
Глава комитета по свободе слова Нестор Шуфрич, который и является депутатом из "Оппозиционной платформы – За жизнь", пообещал "самую острую дискуссию" по этому поводу в Верховной Раде.
Блокировка каналов Медведчука: что известно
- 2 февраля СНБО решила ввели персональные санкции на 5 лет против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ в этот же день безотлагательно подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
- Региональные вещатели под брендами NewsOne, ZIK и "112 Украина" уже прекратили вещание.
- Официальный владелец телеканалов Тарас Козак назвал санкции незаконными и заявил о цензуре.
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