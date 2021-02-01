Фракция будет жить дальше, – Арахамия об исключении Дубинского
Фракция "Слуга народа" 1 февраля проголосовала за исключение из своего состава Александра Дубинского. Давид Арахамия заверил, что исключение одного нардепа никак не повлияет на общую работу фракции.
Источник: 24 канал
Сам Дубинский говорил, что фракция без него "обречена".
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Фракция – это большой коллектив, который состоит из 246 депутатов. Завтра их станет 245. Я не понимаю, как можно о своих уже бывших коллегах так отзываться. Фракция будет жить и нормально работать. Мы уже не первый раз исключаем людей,
– сказал Давид Арахамия.
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия заметил, что сам голосовал за исключение Дубинского.
Почему Арахамия поддержал исключение Дубинского
►Дубинский не отреагировал на обращение президента Владимира Зеленского выйти из фракции на определенное время. По словам Арахамии, нардеп мог вернуться после решения своих вопросов: "если он не виноват, как утверждает".
►Арахамия глава фракции и должен "защищать своих коллег". "Господин Дубинский известен своими атаками на коллег по фракции, Кабмину и Раде", – подчеркнул политик.
Основания исключения Дубинского
- 11 января США ввели санкции против Дубинского по обвинениям во вмешательстве в выборы американского президента.
- Офис генпрокурора открыл два уголовных производства против нардепа. Они касаются уклонения от уплаты налогов и отмывания доходов, полученных преступным путем.
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