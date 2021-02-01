Фракция "Слуга народа" 1 февраля проголосовала за исключение из своего состава Александра Дубинского. Давид Арахамия заверил, что исключение одного нардепа никак не повлияет на общую работу фракции.

Источник: 24 канал

Сам Дубинский говорил, что фракция без него "обречена".

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Фракция – это большой коллектив, который состоит из 246 депутатов. Завтра их станет 245. Я не понимаю, как можно о своих уже бывших коллегах так отзываться. Фракция будет жить и нормально работать. Мы уже не первый раз исключаем людей,

– сказал Давид Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия заметил, что сам голосовал за исключение Дубинского.

Почему Арахамия поддержал исключение Дубинского

►Дубинский не отреагировал на обращение президента Владимира Зеленского выйти из фракции на определенное время. По словам Арахамии, нардеп мог вернуться после решения своих вопросов: "если он не виноват, как утверждает".

►Арахамия глава фракции и должен "защищать своих коллег". "Господин Дубинский известен своими атаками на коллег по фракции, Кабмину и Раде", – подчеркнул политик.

Обратите внимание! Исключение Дубинского из фракции поддержали 198 "слуг", 29 – были против, а еще 19 – не голосовали. По словам Арахамии, список депутатов, которые поддержали такое решение не будут афишировать, потому что это "внутреннее решение фракции".

Основания исключения Дубинского