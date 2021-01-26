Во фракции "Слуга народа" появилось мобильное приложение. В нем для нардепов устраивают опросы.

Источник: "Буквы"

Они касаются поддержки тех или иных законопроектов. В приложении депутаты разбиты по группам, например, "группа Кравчук".

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Что известно о приложении

В приложении можно проводить опросы о намерениях нардепов поддержать определенные законопроекты. В частности там предложены ответы:

"За";

"Против";

"Воздерживаюсь".

Например, нардепов опрашивали по законопроекту № 4142 о системе общественного контроля.



Приложение "Слуги народа" / Фото "Буквы"



Депутаты разделены группами / Фото "Буквы"

Созданный рейтинг работы

Также в приложении указана результативность законодательной работы нардепов "Слуги народа". В частности создан специальный рейтинг.



Поддержание законопроекта № 4142 / Фото "Буквы"



Рейтинг нардепов / Фото "Буквы"



Что содержит приложение партии / Фото "Буквы"

Отметим! Во фракции "Слуга народа" запретили нардепам брать с собой на заседание мобильные телефоны и другие гаджеты. Такое решение разозлило в частности члена фракции Александра Дубинского. Больше читайте здесь.