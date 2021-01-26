Внутренние опросы и рейтинг: во фракции "Слуга народа" появилось мобильное приложение – СМИ
Во фракции "Слуга народа" появилось мобильное приложение. В нем для нардепов устраивают опросы.
Источник: "Буквы"
Они касаются поддержки тех или иных законопроектов. В приложении депутаты разбиты по группам, например, "группа Кравчук".
Стоит прочитать Последняя капля для "Слуги народа": простят ли Дубинскому санкции от США
Что известно о приложении
В приложении можно проводить опросы о намерениях нардепов поддержать определенные законопроекты. В частности там предложены ответы:
- "За";
- "Против";
- "Воздерживаюсь".
Например, нардепов опрашивали по законопроекту № 4142 о системе общественного контроля.
Приложение "Слуги народа" / Фото "Буквы"
Депутаты разделены группами / Фото "Буквы"
Созданный рейтинг работы
Также в приложении указана результативность законодательной работы нардепов "Слуги народа". В частности создан специальный рейтинг.
Поддержание законопроекта № 4142 / Фото "Буквы"
Рейтинг нардепов / Фото "Буквы"
Что содержит приложение партии / Фото "Буквы"
Поделиться новостью