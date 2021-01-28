Сумская местная прокуратуры 27 января утвердили и направила в суд обвинительный акт относительно 31-летнего фотографа с Полтавщины. Мужчину обвиняют в ряде преступлений против половой свободы и неприкосновенности 7 малолетних.

Источник: Сумская областная прокуратура

Говорится об изнасиловании 9-летней девочки и развратные действия в отношении еще 6 девочек в возрасте от 8 до 12 лет.

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Что выяснило следствие о первом случае

31 июля 2020 года мужчина приехал в Сумскую область к 9-летней девочке. С ней он познакомился в интернете.

Злоумышленник пообещал свозить ребенка в "Макдональдс", однако отвез ее на съемную квартиру.

Там мужчина изнасиловал ребенка (именно так следователи квалифицируют действия сексуального характера с его стороны).

Более того, он продолжил писать девочке. Пытался договориться с ней о следующей встрече и попросил привести подружку.

Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей. Последние оперативно установили личность насильника и задержали его.

По месту жительства задержанного обнаружили и изъяли пистолет STALKER-M906 калибра 9 миллиметров и 18 патронов калибра 9 миллиметров.

Детали о других жертвах насильника

Пока мужчина находился под стражей, следствие установило еще 6 девочек в возрасте от 8 до 12 лет, с которыми он совершал развратные действия.

Одного ребенка под предлогом фотосессии заманил на арендованную посуточно квартиру.

С 2 познакомился на улице и предлагал покатать на своем дорогом авто.

С 3 девушками подозреваемый общался через социальную сеть. В то же время угрозами заставлял присылать ему обнаженные фото.

Пострадавшие – из Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и Киева.

Какие статьи инкриминируют мужчине

изнасилование;

сексуальное насилие;

половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста;

развращение малолетних;

незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

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За содеянное обвиняемому грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное следствие осуществлял Сумской отдел полиции.

Заметим! Недавно п од Киевом правоохранители задержали 56-летнего мужчину. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек. Он совершал преступления в течение нескольких лет в Киеве и в Обуховском районе области.