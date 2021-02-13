В Харькове нашли мертвым 15-летнего Антона Логвинова. Фото погибшего подростка "слили" в интернет. Из-за этого в полиции проведут служебные проверки.

Об этом сообщил руководитель Следственного управления в Харьковской области Сергей Чиж.

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Из-за появления фото в сети проверят полицейских

Руководство правоохранительных органов поручило проверить, причастны ли к распространению фото сотрудники полиции.

Я думаю, однозначно, если фото вышло от следственно-оперативной группы, то мы проведем служебное расследование. Но я уверен, что именно следственно-оперативная группа не могла слить данное фото. Будем разбираться,

– сказал Чиж.

Фотографии могли распространить и гражданские

Также, отметил Чиж, фотографии могли сделать волонтеры на месте, где нашли тело. Ведь поиски помогали проводить и гражданские.

Когда нашли труп, и пока доехала следственно-оперативная группа, кто-то из тех гражданских лиц, которые также помогали проводить поиск, мог сделать фото,

– отметил руководитель следственного управления.

Чиж заверил, если в "сливании" фото причастны именно правоохранители, то они будут наказаны и привлечены к дисциплинарной ответственности.

Что известно о гибели Антона Логвинова: