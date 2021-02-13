Снимки мертвого подростка из Харькова попали в сеть: проверят полицию
В Харькове нашли мертвым 15-летнего Антона Логвинова. Фото погибшего подростка "слили" в интернет. Из-за этого в полиции проведут служебные проверки.
Источник:"Суспильне"
Об этом сообщил руководитель Следственного управления в Харьковской области Сергей Чиж.
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Из-за появления фото в сети проверят полицейских
Руководство правоохранительных органов поручило проверить, причастны ли к распространению фото сотрудники полиции.
Я думаю, однозначно, если фото вышло от следственно-оперативной группы, то мы проведем служебное расследование. Но я уверен, что именно следственно-оперативная группа не могла слить данное фото. Будем разбираться,
– сказал Чиж.
Фотографии могли распространить и гражданские
Также, отметил Чиж, фотографии могли сделать волонтеры на месте, где нашли тело. Ведь поиски помогали проводить и гражданские.
Когда нашли труп, и пока доехала следственно-оперативная группа, кто-то из тех гражданских лиц, которые также помогали проводить поиск, мог сделать фото,
– отметил руководитель следственного управления.
Чиж заверил, если в "сливании" фото причастны именно правоохранители, то они будут наказаны и привлечены к дисциплинарной ответственности.
Что известно о гибели Антона Логвинова:
- Подросток ушел из дома 8 февраля и не вернулся.
- На следующий день его поиском занялись волонтеры.
- 10 февраля парня нашли мертвым под мостом на Алексеевке.
- По предварительной версии, телесные повреждения у погибшего характерны для падения с высоты.
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