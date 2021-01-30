Брошенные вещи и развалившиеся дома: фото, которые демонстрируют последствия войны на Донбассе
Уже 7 лет, как Россия развязала войну против Украины. В сети обнародовали фото, которые ярко демонстрируют ее последствия. На фотографиях – разрушенный Донбасс.
Источник: фотограф Alexander Gospod
Фотографиями фотографа поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
Важно Умер украинских военный, которого ранее ранил вражеский снайпер
Яркие фото того, как приходит "русский мир и путин" с тоннами снарядов и тысячами пуль, а не с хлебом и солью как до сих пор некоторые считают,
– подписал фото Штефан.
На фотографиях изображены разрушенные дома, снаряды и брошенные вещи жителей Донбасса.
Последствия войны на Донбассе / Фото Alexander Gospod:
Война на Донбассе: последние новости
- В конце января ситуация на Донбассе обострилась. Например, 26 января боевики обстреляли позиции Вооруженных сил. Вражеский снайпер ранил украинского военного, а 30 января он умер в больнице.
- Оккупанты нарушали перемирие и 29 января. Российские наемники запустили беспилотник и сбросили снаряд над военными операции Объединенных сил. Двое наших бойцов получили осколочные ранения.
- На следующие сутки, 30 января боевики снова прицельно открывали огонь и ранили двух украинских защитников.
- Кстати, оккупанты заявили о своих намерениях захватить весь Донбасс. Они даже представили так называемую "доктрину".
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