Уже 7 лет, как Россия развязала войну против Украины. В сети обнародовали фото, которые ярко демонстрируют ее последствия. На фотографиях – разрушенный Донбасс.

Источник: фотограф Alexander Gospod Фотографиями фотографа поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Важно Умер украинских военный, которого ранее ранил вражеский снайпер Яркие фото того, как приходит "русский мир и путин" с тоннами снарядов и тысячами пуль, а не с хлебом и солью как до сих пор некоторые считают,

– подписал фото Штефан. На фотографиях изображены разрушенные дома, снаряды и брошенные вещи жителей Донбасса. Последствия войны на Донбассе / Фото Alexander Gospod: Война на Донбассе: последние новости В конце января ситуация на Донбассе обострилась. Например, 26 января боевики обстреляли позиции Вооруженных сил. Вражеский снайпер ранил украинского военного, а 30 января он умер в больнице.

Оккупанты нарушали перемирие и 29 января. Российские наемники запустили беспилотник и сбросили снаряд над военными операции Объединенных сил. Двое наших бойцов получили осколочные ранения.

На следующие сутки, 30 января боевики снова прицельно открывали огонь и ранили двух украинских защитников.

Кстати, оккупанты заявили о своих намерениях захватить весь Донбасс. Они даже представили так называемую "доктрину".