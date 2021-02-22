Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал фото, на котором находился вице-премьер Олег Уруский с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он требовал объяснений, однако на самом же деле просто стал бесплатным пиарщиком Кадырова.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Он заверил, что в пребывании Уруского рядом с Кадыровым нет никакого предательства, криминала или даже нарушения политической этики.

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Фесенко: Проблема – в действиях Шмыгаля

По словам политолога, нужно выяснять не действия Уруского, а поведение Шмыгаля. Премьер в этой ситуации, которую он считает проблемной, должен был немедленно позвонить Урускому и сказать о том, чтобы он больше такого не делал.

Без скандала, без сообщений в фейсбуке. В этом случае государство оказалось в неудобном положении, а также Шмыгаль поработал бесплатным пиарщиком для Кадырова. Вот кто выиграл в этой ситуации – Кадыров,

– подчеркнул Фесенко.

Он пояснил, что для Кадырова – это хороший информационный повод, ведь о нем снова начали говорить в СМИ. "Его теперь вспоминают даже в Украине. Он очень доволен", – добавил политолог.

Кто-то ведет борьбу на увольнение Уруского, – Фесенко

Политолог рассказал, что уже несколько месяцев вокруг Уруского, министра Минздрава Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и еще нескольких министров идет борьба интересов.

"Выбрасывают разные компроматы. Насчет Урусского – помните историю про его пьяного заместителя? Да, подставился человек, но эту информацию нашли и слили в медийное пространство", – отметил Фесенко.

Справка. Инцидент с заместителем Уруского Виталием Немилостивым произошел в конце января 2021 года. Автомобиль, за рулем которого находился заместитель, остановили патрульные вечером 20 января. Водителя заподозрили в опьянении. Детали – здесь.

Фесенко уверен, что в политической жизни идет борьба бизнес-интересов вокруг оборонной сферы. Как он подчеркнул, не всем нравится решение Уруского, а потому ведут борьбу для его освобождения по 2 причинам:

кому-то нравится эта должность;

есть более выгодный человек на эту должность.

"Зачем в эту ситуацию увязался Шмыгаль – трудно сказать. Однако он точно не получил оттуда дивиденды. Скорее, это просто повод для критики", – подытожил Фесенко.

Что этому предшествовало