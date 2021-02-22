Шмыгаль стал бесплатным пиарщиком для Кадырова, – Фесенко об инциденте с Уруским
Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал фото, на котором находился вице-премьер Олег Уруский с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он требовал объяснений, однако на самом же деле просто стал бесплатным пиарщиком Кадырова.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Он заверил, что в пребывании Уруского рядом с Кадыровым нет никакого предательства, криминала или даже нарушения политической этики.
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Фесенко: Проблема – в действиях Шмыгаля
По словам политолога, нужно выяснять не действия Уруского, а поведение Шмыгаля. Премьер в этой ситуации, которую он считает проблемной, должен был немедленно позвонить Урускому и сказать о том, чтобы он больше такого не делал.
Без скандала, без сообщений в фейсбуке. В этом случае государство оказалось в неудобном положении, а также Шмыгаль поработал бесплатным пиарщиком для Кадырова. Вот кто выиграл в этой ситуации – Кадыров,
– подчеркнул Фесенко.
Он пояснил, что для Кадырова – это хороший информационный повод, ведь о нем снова начали говорить в СМИ. "Его теперь вспоминают даже в Украине. Он очень доволен", – добавил политолог.
Кто-то ведет борьбу на увольнение Уруского, – Фесенко
Политолог рассказал, что уже несколько месяцев вокруг Уруского, министра Минздрава Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и еще нескольких министров идет борьба интересов.
"Выбрасывают разные компроматы. Насчет Урусского – помните историю про его пьяного заместителя? Да, подставился человек, но эту информацию нашли и слили в медийное пространство", – отметил Фесенко.
Фесенко уверен, что в политической жизни идет борьба бизнес-интересов вокруг оборонной сферы. Как он подчеркнул, не всем нравится решение Уруского, а потому ведут борьбу для его освобождения по 2 причинам:
- кому-то нравится эта должность;
- есть более выгодный человек на эту должность.
"Зачем в эту ситуацию увязался Шмыгаль – трудно сказать. Однако он точно не получил оттуда дивиденды. Скорее, это просто повод для критики", – подытожил Фесенко.
Что этому предшествовало
- Фото, где Олег Уруский идет рядом с Рамзаном Кадыровым, на своем фейсбуке опубликовал Денис Шмыгаль. Он требовал объяснений от представителя Украины.
- Олег Уруский уже объяснил ситуацию и отметил, что конфликтов с Кадыровым не имел. Более того, размещение делегаций происходило по алфавиту.
- В Офисе Президента не думают, что Уруский мог быть на переговорах с Кадыровым.
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