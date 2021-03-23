Тайное стало явным: на фото Харькова в Google Maps увидели мужчину, который ср*л в кустах: видео
Панорамные снимки улиц Харьковщины компания Google делала еще в июле 2015 года с помощью спутника. Мужчину, который справлял нужду в кустах, увековечили на фото в Холодногорском районе на улице Соколовский напротив дома №36.
Источник:24 канал
Если немного "погулять" по улицам из Google Maps, то видно, что это территория частного сектора. Состояние дорог, кстати, тоже впечатляет.
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Что еще есть на фото в Google maps
С одной стороны – заросли кустарников. С другой – на Соколовской, 36, расположен дом, в котором заложены окна кирпичами.
Дом по улице Соколовской №36 / Фото Google Maps
Но в соцсетях, кроме комментариев об этом мужчине, пользователи обращают внимание на неасфальтированную грунтовую дорогу, избитую ямами разного калибра.
После того как инцидент получил огласку в сети 23 марта, компания заблюрила мужа на панорамной фотографии.
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