Панорамные снимки улиц Харьковщины компания Google делала еще в июле 2015 года с помощью спутника. Мужчину, который справлял нужду в кустах, увековечили на фото в Холодногорском районе на улице Соколовский напротив дома №36.

Если немного "погулять" по улицам из Google Maps, то видно, что это территория частного сектора. Состояние дорог, кстати, тоже впечатляет.

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Что еще есть на фото в Google maps

С одной стороны – заросли кустарников. С другой – на Соколовской, 36, расположен дом, в котором заложены окна кирпичами.



Дом по улице Соколовской №36 / Фото Google Maps

Но в соцсетях, кроме комментариев об этом мужчине, пользователи обращают внимание на неасфальтированную грунтовую дорогу, избитую ямами разного калибра.

После того как инцидент получил огласку в сети 23 марта, компания заблюрила мужа на панорамной фотографии.

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