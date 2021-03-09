В стране прошел первый день форума "Украина 30". Его посвятили вопросам медиа, культуры и туризма.

Корреспондент Марианна Черкасец подробнее в эфире рассказала об итогах события. Стартовал форум из дискуссий по дезинформации.

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Об информационной войне

Президент Украины Владимир Зеленский начал форум "Украина 30" словами: "В современном мире информация давно не в дефиците и каждый имеет легкий доступ к ней. Впрочем, есть как преимущества, так и недостатки".

Он отметил, что, прежде всего, граждане должны различать, где правда, а где ложь. Ведь жертвами не от пуль, а от дезинформации могут стать тысячи украинцев.

Борьба со спамом началась

Гарант отметил, что сейчас происходит настоящая информационная война. Но первые шаги борьбы со спамом уже начались, в частности – с медведчуковскими российскими рупорами.

Мы продолжаем работать над тем, чтобы эти каналы получили в ютубе пожизненный бан,

– сказал Зеленский.

О медиаграмотности в школах

Путь противодействия информационной войне нужно искать уже сегодня. Поэтому Владимир Зеленский убежден, что в школах следует вводить уроки медиаграмотности, чтобы дети с ранних лет умели фильтровать информацию.

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А для пожилых людей – предлагать обучение медиагигиене, чтобы общество понимало, что кто-то в нескольких словах может управлять нашим умом и сердцем.

О Центре противодействия по вопросам дезинформации

Впрочем, это не единственное предложение, озвученное президентом. Уже в этом месяце, в марте, планируют внедрить Центр противодействия по вопросам дезинформации.

Это не наша выдумка. Такие центры действуют уже в Чехии, Латвии, Финляндии. Это лишь первый шаг к тому, чтобы развивать вокруг этого Центра мощные институты,

– рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Английский – второй государственный язык

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, вторым государственным языком должен стать именно английский. Это сможет обезопасить страну от тех атак, от которых страдает Украины со стороны России.

Кстати Данилов считает, что английский должен стать вторым официальным языком в Украине

"Знание молодежи английского языка является залогом независимости нашего государства. Английский язык нужно использовать с детского сада. Когда мы сможем общество настроить на англоязычные издания, тогда вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня по лингвистической войне, могут постепенно исчезать", – добавил Данилов.

Итоги первого дня форума "Украина 30": смотрите видео

Кроме вопроса медиа, в течение двух дней будут обсуждать развитие культуры и туризма. Ведь эти 2 сферы больше всего на себе почувствовали пандемию коронавируса.