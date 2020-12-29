Вице-премьер Алексей Резников объяснил, почему в 2016 году формулу Штайнмайера не считали "предательством", а теперь – вокруг нее множество дискуссий. По его мнению, причиной этому является одно слово.

Формулу Штайнмайера начали критиковать из-за слова "в целом". Об этом Алексей Резников рассказал в интервью ТСН.

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То есть, когда обсуждалось, что будет отчет ОБСЕ как мониторинговой организации, в самой формуле написали "признают выборы в целом". Украинская сторона для себя определила, что формулировка "в целом" достаточно неточная и размытая. Поэтому есть риски: а вдруг будут существенные нарушения, а ОБСЕ напишет "в целом" удовлетворительно – то есть более-менее соответствует закону, и это всегда будет вызывать сомнения,

– пояснил он.

В то же время Резников уточнил, что в ОБСЕ ему сказали просмотреть отчеты организации о президентских, парламентских или местных выборах в Украине. По словам вице-премьера, в организации никогда не дают оценку выборам в целом, а выражают свое видение того, соблюдаются ли права человека в процессе в целом.

"В отчетах БДИПЧ ОБСЕ – все по блокам. В принципе, по большому счету, так, как задумано в формуле Штайнмайера, такого не будет. Надо садиться и думать, условно говоря, правительству, когда оно будет писать письмо-приглашение этой почтенной организации приехать с мониторинговой миссией, что мы хотим, что именно они должны мониторить на этих территориях во время выборов. А ОБСЕ со своей стороны дополнительно будет определять свою историю. Поэтому шла дискуссия. Потому что мы помним, что мы это критиковали, давайте критиковать и дальше. И это становится предательством", – подытожил он.