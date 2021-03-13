Состояние украинского олигарха Рината Ахметова в марте 2021 года составило 7,6 миллиарда долларов. Теперь миллиардер занимает 330 место в списке самых богатых людей.

Состояние Ахметова почти в 2 раза меньше, чем в последнем довоенном рейтинге 2013 года. Тогда он владел активами на 15,4 миллиарда долларов.

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Богатство Ахметова

Метинвест – 3,3 миллиарда долларов;

ДТЭК – 2,1 миллиарда;

Недвижимость – 0,7 миллиарда;

ПУМБ – 0,3 миллиарда;

Лемтранс – 0,3 миллиарда;

Остальные активы – 0,9 миллиарда.

Состояние других богачей

За год состояние большинства украинских миллиардеров значительно возросли. Это не из-за показателей деятельности их бизнеса. Дело в том, что прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть стоила меньше нуля. В марте 2021 года ситуация иная.

Виктор Пинчук – его состояние с июня 2020 года выросло с 1,4 миллиарда долларов до 2,5.

Константин Жеваго – с 1,1 миллиарда до 2,1.

Игорь Коломойский – с 1 миллиарда до 1,8.

Геннадий Боголюбов – с 1,2 миллиарда до 1,7.

Петр Порошенко – с 1,4 миллиарда до 1,6.

Вадим Новинский – с 810 миллионов до 1,4 миллиарда.

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