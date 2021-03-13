Состояние Ахметова снизилось относительно довоенного уровня вдвое, – Forbes
Состояние украинского олигарха Рината Ахметова в марте 2021 года составило 7,6 миллиарда долларов. Теперь миллиардер занимает 330 место в списке самых богатых людей.
Источник:24 канал
Состояние Ахметова почти в 2 раза меньше, чем в последнем довоенном рейтинге 2013 года. Тогда он владел активами на 15,4 миллиарда долларов.
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Богатство Ахметова
- Метинвест – 3,3 миллиарда долларов;
- ДТЭК – 2,1 миллиарда;
- Недвижимость – 0,7 миллиарда;
- ПУМБ – 0,3 миллиарда;
- Лемтранс – 0,3 миллиарда;
- Остальные активы – 0,9 миллиарда.
Состояние других богачей
За год состояние большинства украинских миллиардеров значительно возросли. Это не из-за показателей деятельности их бизнеса. Дело в том, что прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть стоила меньше нуля. В марте 2021 года ситуация иная.
- Виктор Пинчук – его состояние с июня 2020 года выросло с 1,4 миллиарда долларов до 2,5.
- Константин Жеваго – с 1,1 миллиарда до 2,1.
- Игорь Коломойский – с 1 миллиарда до 1,8.
- Геннадий Боголюбов – с 1,2 миллиарда до 1,7.
- Петр Порошенко – с 1,4 миллиарда до 1,6.
- Вадим Новинский – с 810 миллионов до 1,4 миллиарда.
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