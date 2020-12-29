2020 был непростым годом, но он запомнится многими яркими событиями. В этом году в Украине произошло немало кадровых изменений, а многие политики и чиновники ушли со своих должностей.

Сайт 24 канала рассказывает о самых громких увольнениях в Украине в этом году.

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Отставка Андрея Богдана

В начале 2020 года состоялось едва ли не одно из самых громких увольнений, о котором еще долго говорили. Так, вечером 10 февраля стало известно, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении. Несмотря на критику и частые скандалы, Богдан был верным соратником Владимира Зеленского во время всей избирательной кампании, а затем возглавил ОПУ. Богдана в СМИ называли "тенью Зеленского", ведь они всегда ходили вместе.



Владимир Зеленский и Андрей Богдан / Фото opentv.media

Но после увольнения Богдан в интервью начал активно критиковать Зеленского. А на своей странице в Facebook он поблагодарил президента за то, что не имеет никакого отношения к тому хаосу, в который он бросает страну.

Я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который вы бросаете страну... Мы с вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую вы за четыре месяца превратили в посмешище. Мне искренне жаль, что наши мечты о стране счастливых людей, где нет коррупции, вы променяли на теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, которые вами манипулируют,

– написал Богдан.

Причиной отставки называли якобы конфликт Богдана с советником Зеленского Андреем Ермаком, который позже и занял его место. Однако оба политика слухи о конфликте отрицают.

Политологи же говорили о том, что Богдан очень скандальный человек, который портил Зеленскому имидж, из-за чего его пришлось уволить.

Увольнение Евгения Кравцова

В начале февраля Кабинет министров уволил главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова, который возглавлял ведомство с 2017 года. Известно, что Кравцов сам написал заявление на увольнение по собственному желанию, но оно предусматривало его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

Впрочем, Кабмин уволил Кравцова окончательно и без перевода на другую должность, за что бывший глава "Укрзализныци" получил немалую компенсацию.



Евгений Кравцов / Фото БизнесЦензор

Увольнение Кабмина Гончарука

Март 2020 в Украине оказался богатым кадровыми изменениями. В начале месяца свой пост покинул премьер-министр Алексей Гончарук. Началось все с того, что в сеть слили запись совещания Гончарука с экономистами и финансистами, где он говорит, что у Зеленского примитивное понимание экономических процессов и вообще он полный профан в экономике.

За несколько дней после этого Гончарук сам подал заявление на увольнение, но Зеленский решил дать ему еще один шанс. Это дало чиновнику иммунитет на увольнение до октября, впрочем, он не стал ждать и снова написал заявление об отставке.

Согласно Конституции Украины, добровольная отставка премьера влечет за собой отставку всего состава Кабмина, начались массовые ротации. Так, место Гончарука занял Денис Шмыгаль.



Алексей Гончарук / Фото kmu.gov.ua

А вот в составе Кабмина осталось немного "старых лиц":

Арсен Аваков – министр внутренних дел;

Денис Малюська – министр юстиции;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры;

Михаил Федоров – министр цифровой трансформации.

С должностей ушли:

Зоряна Скалецкая – министр здравоохранения;

Андрей Загороднюк – министр обороны.

Анна Новосад – министр образования;

Дмитрий Дубилет – министр Кабмина;

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов;

Юлия Соколовская – министр социальной политики;

Вадим Пристайко – министр иностранных дел (перешел на должность вице-премьер-министра по вопросам евроатлантической интеграции, а позже стал послом Украины в Великобритании).

В Кабмине Шмыгаля Минобороны возглавил Андрей Таран, который до сих пор занимает эту должность, Минздрав возглавил хирург Илья Емец, который проработал на должности меньше месяца, после чего его заменил Максим Степанов, а новым министром Кабмина стал Илья Немчинов. Министром социальной политики стала Марина Лазебная, при премьере Гройсмане она возглавляла Государственную социальную службу, а главой Минфина стал Игорь Уманский, который продержался лишь до конца марта. После чего его место занял Сергей Марченко.

Тогда планировалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разделят на Минэкономики и Минагрополитики. Минэкономики должен был возглавить Роман Жуковский, а Минагрополитики Тимофей Милованов. Но оба отказались, поэтому главой ведомства стал Игорь Петрашко.

Интересно, что 17 декабря в Украине все же появился министр аграрной политики и продовольствия – Роман Лещенко, но соответствующего министерства в стране до сих пор нет. Поэтому пока он возглавляет министерство, которого не существует и которое только планируют восстановить.

Увольнение Руслана Рябошапки

5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Это автоматически прекращало его полномочия и привело к его отставке.

Я не стал ничьим слугой. Я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя принудить, его можно только уволить. И я ухожу. Но я ухожу, чтобы вернуться,

– сказал Рябошапка в Раде.

Инициаторами отставки генпрокурора выступили 158 депутатов, преимущественно из двух фракций – "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь". Экс-генпрокурора обвиняли в низкой эффективности и торможении резонансных расследований.

Сейчас генеральный прокурор в Украине – Ирина Венедиктова, которая успела попасть не в один скандал и собрать возле своего дома немало недовольных граждан.

Увольнение Максима Нефедова и Сергея Верланова

В апреле 2020 года Кабинет министров уволил руководителей сразу двух ключевых ведомств страны – налоговой и таможни. Так, уволили главу таможни Максима Нефедова и главу налоговой Сергея Верланова. Мотивировали такое решение тем, что руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи.



Максим Нефедов / Фото file.liga.net

Впрочем, экс-чиновники решение об увольнении оспаривают в суде и говорят, что уволили их сугубо по политическим мотивам.

Мы с Сергеем, как люди, возглавлявшие фискальные органы, попали в определенную ловушку, потому что в конце 2019 года экономика начала существенно замедляться – кто-то должен быть виноват. Но, когда ты видишь, что заменяют людьми прошлого и иногда даже людьми, которых ты лично увольнял из-за очевидных проблем с этикой и эффективностью, это вызывает определенные подозрения, что это – банальная политическая расправа,

– подчеркнул Нефедов.

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Увольнение Якова Смолия

Достаточно громким было и увольнение главы Нацбанка Якова Смолия. В начале июля Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".



Яков Смолий / Фото 24 канала

В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине,

– объяснил свое решение Смолий.

Через несколько дней Рада уволила Смолия с должности. Впрочем, Зеленский отрицал, что на Смолия осуществлялось какое-либо давление. Новым главой ведомства стал Кирилл Шевченко.

Увольнение Витольда Фокина

Резонансным было и увольнение Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы. Фокин неоднократно попадал в громкие скандалы – стало известно, что назначить его на эту должность попросила внучка Мария Фокина, которая дружит с Андреем Ермаком (главой ОПУ). Позже Фокин выступал за предоставление особого статуса всему Донбассу, включая территории, которые сейчас находятся под контролем Украины.



Витольд Фокин / Фото ТК Media

Но причиной увольнения стало то, что Фокин не видел подтверждения того, что на Донбассе идет война с Россией.

Я не политик. Сделать какое-то определение этого не могу. Потому что никакого подтверждения того, что там идет война между Украиной и Россией, пока не видел,

– сказал Фокин.

Это вызвало волну возмущения и уже 30 сентября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы.