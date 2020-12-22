ФЛП и наемные работники получат выплаты на сумму 2,2 миллиарда гривен: детали
ФЛП и рабочие получат по 8 тысяч одноразовых выплат на общую сумму в размере 2,2 миллиарда гривен. Благодаря приложению "Дия" уже поступило более 168 тысяч заявок от ФЛП, а 111 тысяч – от сотрудников.
В Пенсионный фонд уже передали 98,8% заявок. Об этом сообщили на сайте платформ открытых данных Опендатабот.
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Больше всего заявок поступило от предпринимателей из Киева и области (34 834 заявки), Днепропетровской (22 033), Харьковской (19 159) и Львовской областей (18 321).
В какой областях подали заявки / Фото Опендатабот
Кто именно подал заявки
- ФЛП, которые занимаются розничной торговлей – 140 649 заявок.
- Представители общепита – 12 638 заявок.
- Предприниматели, которые ремонтируют оборудование и технику – 5 887 заявок.
Также для получения помощи обращались представители фитнес-клубов, сферы культуры и организаторы отдыха.
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В сообщении указано, что срок подачи заявок продлили до Нового Года.
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