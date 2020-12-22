ФЛП и рабочие получат по 8 тысяч одноразовых выплат на общую сумму в размере 2,2 миллиарда гривен. Благодаря приложению "Дия" уже поступило более 168 тысяч заявок от ФЛП, а 111 тысяч – от сотрудников.

В Пенсионный фонд уже передали 98,8% заявок. Об этом сообщили на сайте платформ открытых данных Опендатабот.

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Больше всего заявок поступило от предпринимателей из Киева и области (34 834 заявки), Днепропетровской (22 033), Харьковской (19 159) и Львовской областей (18 321).

В какой областях подали заявки / Фото Опендатабот

Кто именно подал заявки

ФЛП, которые занимаются розничной торговлей – 140 649 заявок.

Представители общепита – 12 638 заявок.

Предприниматели, которые ремонтируют оборудование и технику – 5 887 заявок.

Также для получения помощи обращались представители фитнес-клубов, сферы культуры и организаторы отдыха.

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В сообщении указано, что срок подачи заявок продлили до Нового Года.

Обратите внимание! Предприниматели 15 декабря 2020 года вышли на протест с лозунгом: "Бизнес должен работать! Локдаун – зло!". Другие новости об этом – читайте по ссылке.